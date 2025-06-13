Що не з'явилося в Android 16: шість важливих функцій, на які чекають усі

Оновлений дизайн Material You

Android 16 приносить із собою нову тему оформлення Material 3 Expressive - більш персоналізовану і насичену за кольорами. Оновлення торкнулися шрифтів, форм, прозорості та анімації. Інтерфейс став жвавішим завдяки поліпшеній фізиці руху елементів і чуйній вібрації.

Незважаючи на ефектність, функція поки не доступна в релізній версії і з'явиться в майбутніх оновленнях.

Дизайн Material You (фото: Android Authority)

Живі повідомлення

Функція Live Updates, що нагадує "живі" повідомлення на iPhone, поки реалізована частково. Працює лише індикатор прогресу в додатках таксі та доставки. Повноцінні плаваючі повідомлення та інформація на екрані блокування - все ще в розробці.

Позитивний момент - у розробників є час адаптувати свої додатки під нову функцію.

Десктоп-режим у стилі Samsung DeX

Google офіційно працює над власним десктоп-режимом - аналогом Samsung DeX. Новий режим дасть змогу запускати Android-додатки у віконному режимі на зовнішньому моніторі, при цьому основний інтерфейс смартфона залишиться доступним.

Функція підтримуватиметься на пристроях Pixel 8 і новіше, реліз очікується пізніше в 2025 році.

Новий фоторедактор у Google Photos

Редактор у Google Photos отримав візуальний редизайн і став відповідати новому стилю Material You. Інтерфейс став впорядкованішим, додано "чіпи" з ШІ-підказками прямо на зображенні. Оновлення спрямоване на спрощення роботи з безліччю інструментів редагування.

Налаштування екрана блокування

Android 16 пропонує нові можливості персоналізації екрана блокування. Серед новинок - Magic Portraits: зображення, що "визирають" з вирізів у формі конюшини та інших фігур, з ефектом глибини. Додано анімації при переході з блокування на робочий стіл.

Функція особливо зацікавить користувачів, які цінують візуальне оформлення і кастомізацію.

Повний редизайн панелі швидких налаштувань

Quick Settings також отримав масштабне оновлення. Кастомізація розмірів плиток, змінені форми, перероблені повзунки гучності та яскравості, а також нові іконки батареї та Wi-Fi - все це робить інтерфейс сучаснішим.

Додана можливість використовувати подвійний свайп вниз, у стилі iOS: зліва - сповіщення, праворуч - швидкі налаштування.

Редизайн швидких налаштувань (фото: Android Authority)

Коли все це з'явиться

Більшість анонсованих функцій поки недоступні в стабільній версії Android 16. Вони впроваджуватимуться поетапно протягом року через оновлення Pixel Feature Drop. Частина функцій уже тестується в Android 16 QPR1 Beta, включно з десктоп-режимом.

За даними аналітиків, масовий реліз Android 16 QPR1 відбудеться орієнтовно у вересні і може збігтися із запуском лінійки Pixel 10.