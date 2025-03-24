Что есть во время менструации для повышения энергии и улучшения настроения?

Во время менструации многие женщины испытывают усталость, снижение энергии и изменения настроения. Однако правильное питание может помочь справиться с этими симптомами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Что есть во время менструации

Диетолог Эмма Бардвелл рассказала, что хотя соблюдение полноценной диеты в течение месяца является жизненно важным, но адаптация потребления для разных стадий цикла может быть особенно полезной.

По ее словам, наиболее актуальной проблемой во время месячных является железо, поскольку оно теряется из-за менструального кровотечения. Железо необходимо для производства эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Оно также играет важную роль в здоровой иммунной системе.

Организм не может производить железо сам и должен получать его из диеты, и женщинам от 19 до 49 лет рекомендована суточная доза в 14,8 мг, тогда как мужчинам - 8,7 мг.

Для тех, кто сталкивается с более интенсивными менструациями, стоит есть красное мясо, птицу и морепродукты.

Негемовое железо содержится в продуктах растительного происхождения. Хорошими источниками этого являются темно-зеленые листовые овощи, такие как капуста и шпинат.

Фасоль, нут и эдамаме также являются хорошим источником растительного железа. Сухофрукты, такие как абрикосы и орехи кешью, кедровые орехи и миндаль, также стоит включить женщинам в рацион.

"Танины в чае и кофе могут ограничить усвоение железа, поэтому стоит заменить утренний кофе на стакан апельсинового сока вместе с тарелкой хлопьев. Кофе стоит пить через некоторое время после завтрака", - отметила эксперт.

Некоторые добавки железа могут иметь неприятные побочные эффекты, включая запор и спазмы в желудке.

Какие продукты избегать женщинам

Во время менструации некоторые продукты могут ухудшать самочувствие, вызывать вздутие, усиливать спазмы или способствовать колебаниям настроения. Вот что лучше исключить или ограничить:

соленые продукты (чипсы, соленые орешки, маринованные огурцы) - способствуют задержке жидкости и отекам

кофеин (кофе, энергетики, крепкий чай) - может повысить уровень тревожности и вызвать спазмы сосудов

сахар и сладости (торты, печенье, газированные напитки) - резкие скачки сахара в крови могут усиливать усталость и перепады настроения

жирная и жареная пища (фастфуд, жареное мясо) - способствует воспалению и может вызвать боль в животе

алкоголь - может усиливать обезвоживание, усталость и перепады настроения

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