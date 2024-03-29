Это не просто нарушение. Вот чем опасен сбой менструального цикла

Многие женщины не воспринимают сбой менструального цикла как признак серьезного нарушения в организме. Действительно, иногда это может быть просто реакцией на внешние факторы, но в подавляющем большинстве за этим симптомом скрываются серьезные болезни.

О том, почему не стоит игнорировать сбой цикла и чем это опасно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Julia clinic в Instagram .

Чем опасен нерегулярный менструальный цикл

"Это один из часто задаваемых вопросов к гинекологу и не зря. Сбой цикла менструации нередко сигнализирует о проблемах в женском организме", - говорят врачи.

Нарушения цикла могут вызвать разные факторы.

Причиной нарушения цикла может стать гормональный дисбаланс, возникающий из-за заболевания, возрастные изменения, резкое прекращение приема оральных контрацептивов. Нарушение цикла может вызвать недостаток или избыток гормонов щитовидной железы, повышенный пролактин, избыточную выработку тестостерона, сниженную прогестерона и эстрадиола.

Также сбой может возникнуть из-за воспаления в области органов женской репродуктивной системы - эндометрита, аднексита.

Еще одна из опасных причин - новообразование в органах малого таза, включая доброкачественные опухоли - миома матки, полип эндометрия, киста яичника, а также онкологические заболевания.

Эндометриоз также является фактором, влияющим на менструальный цикл. Это распространенное гинекологическое заболевание репродуктивного возраста, при котором клетки эндометрия разрастаются вне внутренних стенок матки, вызывая хронический воспалительный процесс.

"Стресс, изменение климата, нарушение суточных биоритмов, прием некоторых лекарств и другие причины, не связанные с патологиями нередко также влияют на цикл. Временный сбой менструального цикла может быть естественной реакцией организма на внешние факторы", - говорят медики.

Они добавляют, что к нарушениям могут привести длительные диеты, чрезмерные спортивные нагрузки, резкое похудение или наоборот, избыточный вес.

"Не игнорируйте проблему нерегулярных месячных. Причины, вызвавшие сбой, могут иметь серьезные последствия для организма, включая бесплодие", - отмечают врачи.