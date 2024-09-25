Любимый завтрак Дженнифер Энистон, чтобы оставаться молодой и энергичной

Голливудская актриса Дженнифер Энистон пропагандирует здоровый образ жизни, поэтому многих из нас интересует вопрос, что выбирает на завтрак звезда, как она вообще питается?

С какой еды начинает свой день любимая всеми актриса - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что ест на завтрак Дженнифер Энистон

На завтрак Дженнифер Энистон выбирает яйцо всмятку, ломтик черного хлеба, четверть авокадо, два ломтика помидора и петрушку.

Для многих это может показаться слишком скромной порцией, но у актрисы есть свое объяснение. Она придерживается принципа быстрого обмена веществ и предпочитает частое питание маленькими порциями.

Такой завтрак любит Дженнифер Энистон (Скриншот)

"Когда я просыпаюсь, пью теплую воду с лимоном, а потом съедаю мой любимый тост с авокадо и яйцами. Иногда готовлю овсянку и добавляю к ней бананы", - рассказала актриса.

Основу ее рациона составляют свежие салаты и продукты, богатые белками. Например, на обед Дженнифер любит свой "идеальный" салат, в который входят булгур, огурец, петрушка, мята, красный лук, нут, фета и фисташки.

Какой рацион выбирает Дженнифер Энистон

Рацион Дженнифер Энистон включает в себя большое количество овощей и отварную курицу. Она предпочитает питательную, хорошо сбалансированную пищу, содержащую полезные углеводы, белки, яркие овощи и листовую зелень. Актриса признается, что обожает продукты с полезными жирами, такие как авокадо, кокосовое масло и лосось.

И хотя Энистон преимущественно придерживается здорового питания, иногда она позволяет себе макароны. Одним из ее любимых блюд является паста карбонара, к которой она обязательно добавляет яйцо, пармезан и бекон. Однако чаще Дженнифер выбирает салаты с большим количеством овощей и нежирное мясо.

Дженнифер Энистон обожает овощи (фото: freepik.com)

Единственный овощ, который актриса не любит, – это свекла. Она призналась, что этот продукт никогда не появлялся в холодильнике. Эксперты объясняют это тем, что свекла содержит органическое соединение под названием геоизменений, которое придает ему естественный "землистый" запах. Люди, которые особенно чувствительны к этому запаху, могут не любить свеклу из-за ее вкуса, похожего на запах багульника.