Что умеет Google Gemini бесплатно, а какие функции доступны по подписке

С мая 2025 года на конференции Google I/O приложение Gemini доступно в трех подписках: бесплатной, Google AI Pro за 19,99 долларов с 2 ТБ хранения и топовой Google AI Ultra за 249,99 долларов с полным набором функций.

О том, какие функции Google Gemini бесплатны, а за какие придется платить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google , специализирующийся на новостях о Google и Android.

Модели Gemini и уровни доступа

Все пользователи Gemini получают "общий доступ" к модели 2.5 Flash, которая сейчас является основной. Бесплатные пользователи имеют "ограниченный доступ" к Gemini 2.5 Pro (в предварительном просмотре).

Эта модель, еще в стадии тестирования, предназначена для задач логического мышления, математики и программирования - ее преимущества особенно заметны в инструменте Canvas.

Подписчики Google AI Pro получают "расширенный доступ" к модели 2.5 Pro (предпросмотр). В приложении Gemini предусмотрены лимиты на количество запросов и сессий для каждой модели. При достижении лимита пользователь может переключиться на другую модель или дождаться обновления лимита. Владельцы Google AI Pro и Ultra получают более высокие лимиты на продвинутые модели.

Пакет Google AI Ultra дает "максимальный доступ" к модели 2.5 Pro, а в ближайшие недели Ultra-подписчики смогут протестировать режим Deep Think и новый Agent Mode.

Google AI Ultra обеспечивает "самый высокий доступ" к 2.5 Pro (фото: 9to5Google)

Контекст и объем текста

В бесплатной версии контекстное окно составляет 32 000 токенов - это примерно 50 страниц текста. Пользователи Google AI Pro и Ultra получают доступ к контексту в 1 миллион токенов, что эквивалентно 1500 страницам текста или 30 000 строк кода.

Загрузка и анализ файлов

Бесплатно можно загружать документы и презентации для получения кратких итогов, инсайтов и ответов на вопросы. Поддерживаются форматы DOC, DOCX, PDF, RTF, Google Docs, TXT, PPTX, Google Slides.

Для загрузки таблиц и других данных требуется подписка Google AI Pro или Ultra, которые также позволяют анализировать и визуализировать информацию с помощью диаграмм. Поддерживаемые форматы - XLS, XLSX, Google Sheets, CSV, TSV.

Также загрузка и анализ папок с кодом доступны только подписчикам. Google обещает помощь в изучении тысяч строк кода, отладке, оптимизации и внесении интеллектуальных изменений. Поддерживаются языки C, CPP, PY, JAVA, PHP, SQL, HTML.

Бесплатно можно загружать документы и презентации (фото: 9to5Google)

История чатов и персонализация

Бесплатные пользователи могут сохранять информацию о своих предпочтениях (например, "я вегетарианец" или "делай ответы короче"), чтобы не повторять инструкции в каждом запросе.

Владельцы Google AI Pro и Ultra получают возможность, чтобы Gemini учитывал предыдущие беседы для лучшего контекста в текущем чате. Для активации нужно упомянуть темы или временные рамки прошлых разговоров. Раздел "Источники и связанные материалы" будет отмечать, когда используется информация из прошлых чатов.

Deep Research - глубокий поиск и анализ

Первая агентная функция Gemini позволяет задавать вопрос и получать план многопунктового исследования с возможностью кастомизации. После подтверждения Gemini ищет информацию в интернете, анализирует данные и составляет отчет. С мая 2025 в Deep Research можно загружать файлы и изображения, объединяя пользовательские и публичные данные.

Глубокие исследования:

Бесплатно - ограниченный доступ с использованием модели 2.5 Flash

Google AI Pro - расширенный доступ с моделью 2.5 Pro

Google AI Ultra - максимальный доступ

Обзор аудио:

Бесплатно - ограниченный доступ

Google AI Pro - расширенный

Google AI Ultra - полный доступ

Генерация изображений:

Все пользователи получают общий доступ к генерации изображений, включая создание людей на картинках. С мая 2025 в Gemini используется Imagen 4 для более высокого качества и детализированности, включая улучшенную работу с текстом и типографикой.

Также доступно встроенное редактирование изображений по текстовым запросам - можно корректировать как сгенерированные, так и загруженные фото.

Генерация видео: