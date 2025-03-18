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Умер отец Филиппа Киркорова, который ненавидел Украину

Вторник 18 марта 2025 16:15
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Умер отец Филиппа Киркорова, который ненавидел Украину Филипп Киркоров с отцом (фото: российские СМИ)
Автор: Иванна Пашкевич

Во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет скончался Бедрос Киркоров - отец российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram путиниста.

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой отец - народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца не уйдешь никогда", - написал сторонник политики Кремля.Умер отец Филиппа Киркорова, который ненавидел УкраинуБедрос Киркоров с отцом (фото: российские СМИ)

По данным российских СМИ, в 2024 году у Бедроса Киркорова диагностировали сердечную недостаточность.

Из-за болезни он почти не мог самостоятельно передвигаться и преодолевал небольшие расстояния, опираясь на трость.

Также артист страдал от сильных болей в ногах и общей слабости.

20 декабря отца российского пропагандиста экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.Умер отец Филиппа Киркорова, который ненавидел УкраинуФилипп Киркоров с отцом (фото: российские СМИ)

Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и удалили примерно литр жидкости из легких.

По словам директора Филиппа Екатерины Успенской, его отец умер дома. У него остановилось сердце.

Кто такой Бедрос Киркоров

Киркоров-старший родился в Варне в семье армянина и болгарки. Он был советским и российским певцом, имеет звание Народного артиста Российской Федерации.

Бедрос со второй женой Людмилой жил в Великом Новгороде, владел фермой в Новгородской области. Часто сопровождал на гастролях сына.

Однако в последние годы Бедрос был интересен для росСМИ лишь своими заявлениями в поддержку России и пренебрежительными высказываниями в отношении Украины.

Бедрос Киркоров не считал Украину государством

Бедрос неоднократно отмечался циничными высказываниями в отношении Украины, которые свидетельствуют о его неприязненном отношении к украинскому народу.

В частности певец заявлял в эфире пропагандистских росСМИ, что Украина как государство "исторически не существовала".

"Вообще-то, как государство, Украина исторически не существовала. Она не была государством! Само название "Украина" означает край России. Это край России!" - безапелляционно утверждал Бедрос.

Кроме того, он поддержал российскую агрессию, заявив, что Украина не имеет никаких прав на Крым, назвав полуостров "старой российской военной базой".Умер отец Филиппа Киркорова, который ненавидел УкраинуФилипп Киркоров с отцом (фото: российские СМИ)

Киркоров-старший также обвинил украинскую власть и политиков в разжигании "антагонизма" между Украиной и Россией, назвав их поведение "очень наглым".

Кроме оскорбительных заявлений относительно государственности Украины и ее территориальной целостности, Бедрос выражал возмущение отношением к ветеранам Второй мировой войны.

"Смотрите, как они относятся к ветеранам. Как эту женщину на 9 мая толкали, забирали портреты акции "Бессмертный полк"! Я не знаю, не понимаю в том смысле, что такой близкий, открытый, музыкальный народ сейчас замкнулся в своей оболочке, никто ничего не смеет сделать, боится, что арестуют", - говорил он.

Эти скандальные высказывания отца Филиппа Киркорова резонируют на фоне истории с обещанием помощи юному украинскому певцу Андранику Алексаняну. Киркоров-старший в 2012 году публично обещал выделить 100 тысяч евро на операцию мальчика, страдающего редкой болезнью. Однако Андраник так и не получил обещанной помощи, а виделся со своими "опекунами" лишь дважды.

Более того, семья Киркоровых даже распространяла заявление, в котором утверждала, что из-за помощи Андранику, который имеет армянские корни, у Филиппа Киркорова сорвалось турне в Азербайджане.

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