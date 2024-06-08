Кто хочет замуж за футболиста? 4 завидных холостяков сборной Украины

Мужчины интересуются футболом из-за результатов и готовы часами изучать таблицы УПЛ, анализируя перспективы своей команды. Женщин же часто привлекают сами футболисты - молодые, красивые, сильные и, что уж скрывать, те, кто хорошо зарабатывает. Такие парни всегда вызывают интерес у девушек, и неудивительно, что многие футболисты давно женаты. Однако есть и холостяки.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик - один из самых популярных футболистов Украины, с более 1,8 миллиона подписчиков в Instagram. Долгое время он играл за "Шахтер", где и начал блистать. Мудрик стал известен своим переходом в "Челси" за 70+30 миллионов евро, что привлекло к нему еще больше внимания.

У футболиста много поклонниц, которые создают фан-страницы, приходят на матчи с плакатами и делают видео с эдитами в TikTok.

О своей личной жизни спортсмен рассказывает немного. Например, в интервью "Бомбардиру" он ответил на вопрос о личной жизни коротко: "Ну как тебе сказать, это сейчас в процессе".

После этого жена Ефима Конопли стала гостьей на YouTube-канале Анны Ребровой и вспомнила, что у Мудрика есть девушка: "Ну я слышала, что у него есть девушка, но кто, я лично не знаю".

Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Владимир Бражко

Владимир Бражко - молодой игрок "Динамо", который играет в основной команде бело-синих. В этом сезоне он достиг значительного прогресса на поле. Вернувшись из аренды, Владимир закрепился в составе киевлян и иногда даже имеет честь выводить команду как капитан.

За последний год Владимир стал популярным и среди женской аудитории. Относительно личной жизни, долгое время он находился в отношениях с девушкой по имени Анна, но недавно сам сообщил, что его сердце пока никем не занято.

Владимир Бражко (фото: instagram.com/vova.brazhko​​)

Николай Шапаренко

Юный игрок ФК "Динамо", сумевший привлечь внимание не только украинских, но и зарубежных экспертов, Николай, в свои 24 года, является очень начитанным и образованным парнем. Такой красавец действительно заслуживает внимания девушек.

Поговаривают, что Шапаренко встречается с Кристиной Шацких, младшей дочерью культового бомбардира "бело-синих" Максима Шацких.

Христина Шацких (фото: instagram.com/krishatskykh)

Хавбека "Динамо" уже несколько раз замечали компании молодой брюнетки. Действительно ли они вместе - официального подтверждения нет.

Николай Шапаренко (фото: instagram.com/nikolay.shaparenko​​)

Константин Овчаренко

Есть в нашей подборке и футболист молодежной сборной Украины - 21-летний левый защитник киевского "Динамо".

Судя по его профилю в Instagram, у него, вероятно, нет второй половинки, поскольку преобладают футбольные фото.

Константин Овчаренко (фото: instagram.com/kostiantynvivcharenko)