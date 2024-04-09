Что известно о новом сезоне нашумевшего сериала с Уизерспун и Энистон

Сериал "Утреннее шоу" с первого сезона покорил миллионы зрителей по всему миру, уже вышло 3 сезона, и теперь мир в ожидании новой части.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Что известно о 4 сезоне сериала "Утреннее шоу"

Пока нет никакой информации о сюжетных линиях 4 сезона, но исходя из того, чем закончился 3, последствия слияния между UBA и NBN, вероятно, будут главной сюжетной точкой для сценаристов.

Объединение двух медиакомпаний вызывает много вопросов о том, кто все еще будет работать и какие программы выживут, включая флагманское утреннее шоу UBS, которое вели Алекс Леви и Брэдли Джексон.

Вместе со слиянием в финале 3 сезона было сказано, что у Алекс будет новая роль и настоящее место за главным столом, поэтому мы потенциально можем увидеть ее на влиятельной должности в медиакомпании, как она и хотела.

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

Также существует большая вероятность того, что последствия секрета Брэдли об участии ее брата в восстании в Капитолии США будут продолжать влиять на сюжетную линию и принесут ей новые проблемы.

Согласно словам шоуранера Шарлотты Стаудт, работа над сценарием для 4 сезона только началась, но поклонники могут ожидать увидеть отголосок 3 сезона во всех смыслах и для каждого персонажа.

Конечно, как и в первом сезоне, "Утреннее шоу" будет продолжать черпать вдохновение из реальных заголовков.

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

Когда выйдет 4 сезон "Утреннего шоу"

Дата премьеры пока не объявлена, но если текущая схема выпуска сезона через год сохранится, мы ожидаем выпуск 4 сезона в 2025 году.

Актерский состав 4 сезона не подтвержден, но Уизерспун и Энистон должны вернуться, тем более что обе звезды также являются исполнительными продюсерами сериала.

Кадр из сериала "Утреннее шоу"