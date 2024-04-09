Що відомо про новий сезон нашумілого серіалу з Візерспун та Еністон

Серіал "Ранкове шоу" з першого сезону підкорив мільйони глядачів в усьому світі, вже вийшло 3 сезони, і тепер світ в очікуванні нової частини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Що відомо про 4 сезон серіалу "Ранкове шоу"

Наразі ще немає жодної інформації про сюжетні лінії 4 сезону, але, виходячи з того, чим закінчився 3, наслідки злиття між UBA та NBN, ймовірно, будуть головною сюжетною точкою для сценаристів.

Об’єднання двох медіакомпанія викликає багато запитань про те, хто все ще матиме роботу та які програми виживуть, включаючи флагманське ранкове шоу UBS, яке вели Алекс Леві та Бредлі Джексон.

Разом зі злиттям у фіналі 3 сезону було сказано, що Алекс має нову роль і справжнє місце за головним столом, тому ми потенційно можемо побачити її на впливовій посаді в медіакомпанії, як вона і хотіла.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу"

Також існує велика ймовірність того, що наслідки приховування Бредлі участі її брата в повстанні в Капітолії США продовжуватимуть впливати на сюжетну лінію та завдадуть їй нових проблем.

Згідно зі слів шоуранера Шарлотти Стаудт, робота над сценарієм для 4 сезону щойно розпочалась, але шанувальники можуть очікувати побачити відголос 3 сезону у всіх сенсах і для кожного персонажа.

Звичайно, як і в першому сезоні, "Ранкове шоу" продовжуватиме черпати натхнення з реальних заголовків.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу"

Коли вийде 4 сезон "Ранкового шоу"

Дата прем’єри поки не оголошена, але якщо поточна схема випуску сезону через рік збережеться, ми очікуємо випуск 4 сезону у 2025 році.

Акторський склад 4 сезону не підтверджено, але Візерспун та Еністон мають повернутися, тим більше, що обидві зірки також є виконавчими продюсерами серіалу.

Кадр з серіалу "Ранкове шоу"