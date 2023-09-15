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Беспощадный мир ТВ. Чем удивит 3 сезон "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун

Пятница 15 сентября 2023 22:20
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Беспощадный мир ТВ. Чем удивит 3 сезон "Утреннего шоу" с Энистон и Уизерспун Чем удивит 3 сезон сериала "Утреннее шоу" (кадр из сериала)
Автор: Юлия Любченко

Первые 2 сезона сериала "Утреннее шоу" от Apple TV+ спровоцировали не волну интереса среди зрителей, ведь они были очень провокационными и показали мир телевидения без украшений. Интересно, что зритель увидит в новом сезоне?

В какие интриги снова попадет Алекс Леви, роль которой мастерски исполняет Дженнифер Энистон, и как далеко совесть занесет Брэдли Джексон, которую играет Риз Уизерспун - читайте в материале Styler.

О чем сериал "Утреннее шоу"

"Утреннее шоу" - это сериал о жизни журналистов, фактически проживающих на одном из самых масштабных каналов Америки UBA.

Успех, самоуверенность, профессионализм и неудача - синонимы, которыми живет главная героиня Алекс Леви.

А вот девиз Брэдли Джексон - это справедливость любыми путями. Она молода, амбициозна и считает, что люди важнее системы. Именно по ее карьерному прыжку успешная Алекс узнала, что такое терять работу.

Беспощадный мир ТВ. Чем удивит 3 сезон &quot;Утреннего шоу&quot; с Энистон и Уизерспун

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

2 сезона, 20 серий - весь мир наблюдал за тем, какую на самом деле жизнь проживают журналисты на телеканалах. С какими проблемами они сталкиваются и как борются в себе чувства ради резонансных материалов.

Однако эта борьба в прошлых сезонах неоднократно спасала жизнь людей. Главная цель сериала - донести миру важность работы журналистов и показать, что картинка, которую мы видим и слышим и читаем тексты - это сверхсложная работа, которая часто требует внутренней борьбы.

Что зритель увидит в 3 сезоне "Утреннего шоу"?

Новые интриги и споры Алекс Леви и Брэдли Джексон в борьбе за место под солнцем, конечно, будут. Но не следует забывать, что в конце 2 сезона женщины наконец-то нашли общую точку соприкосновения.

Поскольку сериал снят по роману Брайана Стелтера и его третья часть звучит как "Беспощадный мир телевидения", следует ожидать крутых и неожиданных сюжетных линий и поворотов.

Расписание выхода серий

В новом сезоне остается то же количество серий - 10. Но выходить они будут раз в неделю, поэтому просмотр у нетерпеливых зрителей затянется до ноября.

  • 1 серия - 13 сентября
  • 2 серия - 13 сентября
  • 3 серия - 20 сентября
  • 4 серия - 27 сентября
  • 5 серия - 4 октября
  • 6 серия - 11 октября
  • 7 серия - 18 октября
  • 8 серия - 25 октября
  • 9 серия - 1 ноября
  • 10 серия - 8 ноября

Первые две серии уже можно посмотреть в интернете и насладиться новыми интригами, о которых нам расскажут Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун.

Беспощадный мир ТВ. Чем удивит 3 сезон &quot;Утреннего шоу&quot; с Энистон и Уизерспун

Кадр из сериала "Утреннее шоу"

Ранее мы писали, что звезда сериала "Крепосная" заявила о готовности идти на фронт.

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