"Перед сном Алексей помыл дочери волосы". Что известно о жене "Мунфиша" - герое, отдавшем жизнь за Украину

Украинскому пилоту F-16 Алексею Месю посмертно присвоили звание Героя Украины . Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Воин погиб в прошлом году во время выполнения боевого задания. Вместе с ним страна потеряла не только отважного воина, но и любящего мужа и отца.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, что известно о его жене Юлии, которая разделяла с ним и счастливые моменты, и тяжелые испытания.

Познакомились Юлия и Алексей еще в школьные годы. Их пути пересеклись во время защиты научных работ по физике в Малой академии наук.

Тогда будущий пилот победил - его исследование на тему "Нанотехнологии в космической отрасли" признали лучшим.

Сначала, признавалась возлюбленная пилота, Мунфиш произвел на нее впечатление самоуверенного и несколько высокомерного парня. Алексей Месь с женой (фото: instagram.com/mes_yulia)

Однако впоследствии, встречаясь на различных мероприятиях и конкурсах в родном городке, она увидела в нем другую сторону - именно ту, что заставила ее согласиться на первое свидание.

После окончания школы Месь планировал учиться в КПИ по специальности "атомная энергетика" и успешно прошел отбор в несколько вузов. Однако за несколько дней до завершения вступительной кампании он сделал неожиданный выбор, который определил его дальнейшую судьбу.

Вместо запланированного направления Алексей решил поступить в Харьковский национальный университет Воздушных сил, выбрав летный факультет. Это решение стало судьбоносным в его жизни.

"Вся моя студенческая жизнь, а училась я в Киеве, прошла в поездках в Харьков. Нас не останавливали трудности. Жили в знаменитом военном отеле "Звезда", много гуляли, любили...", - признавалась избранница пилота. Алексей Месь с женой (фото: instagram.com/mes_yulia)

Уже после завершения обучения Алексей и Юлия поженились, а в 2021 году у супругов родилась дочь. Алексей Месь с женой и дочкой (фото: instagram.com/mes_yulia)

"Когда после выпуска мы поженились, я честно верила, что вот она спокойная семейная жизнь. Но с этим как-то сразу не сложилось. Когда он вернулся из Штатов во Франковск, ему сразу предложили должность в командовании Воздушных Сил. Я переехала к нему, у нас родилась дочь. Но штабная работа боевому пилоту "не зашла", хотя и была крайне важной", - признавалась Юлия. Алексей Месь с женой (фото: instagram.com/mes_yulia)

"Уже в январе 22-го он поехал на учебу в академию в столицу. И по иронии судьбы, 20 февраля 22-го года мы с дочкой переехали в Киев. На следующий день хорошо помню мой день рождения. Сидели на кухне арендованной квартиры с друзьями, обсуждали абсолютно все: будет ли война, какой жестокой и длительной она может быть. Алексей в этом вопросе был, мягко говоря, реалистом, а нам не хотелось верить в его неутешительные прогнозы", - делилась жена воина.

Уже в первый день полномасштабного вторжения Алексей спасал украинскую авиацию, перелетая с аэродрома на аэродром.

А 26 августа 2024 года во время российской ракетной и дроновой атаки Мунфиш погиб. Алексей Месь (фото: facebook com.PvkZahid)

За день до того, как он отправился на свое последнее задание, он вернулся домой очень поздно.

"Увидели его с дочкой с балкона. Был, как всегда, в телефоне, кому-то что-то отписывал... Быстренько написала сообщение: "Сколько можно? Давай домой!" Он поднял голову, улыбнулся. Пошли гулять в парк, попили кофе... Перед сном Алексей помыл дочери волосы, посушил, положил ее спать... Это на самом деле очень трепетные моменты... А потом раздался звонок, заходили первые "шахэды". Ничего необычного. Собрался. Помчался на службу. Около 7 утра написал мне последнее сообщение... Ответ уже не прочитал, пошел работать", - рассказывала Юлия. Алексей Месь с женой и дочкой (фото: instagram.com/mes_yulia)

Гибель "Мунфиша"

Украинский пилот F-16 Алексей Месь, известный под позывным "Мунфиш", погиб 26 августа 2024 года во время выполнения боевого задания.

В этот день Россия осуществила массированный ракетный и дроновый удар по Украине, выпустив 109 ударных БПЛА и 127 ракет.

Алексей, уничтожив три крылатые ракеты и один ударный БПЛА, трагически погиб во время захода на следующую цель, когда с его самолетом была потеряна связь.

Причину катастрофы сейчас выясняют, и существует несколько возможных версий. По информации источника Общественного в Министерстве обороны, авария произошла не из-за попадания российских снарядов в самолет.

За проявленное мужество и героизм Месю было посмертно присвоено звание Героя Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, отметив его выдающийся вклад в защиту государства.

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