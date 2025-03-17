Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Алексею "Мунфишу" Месю

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту Алексею Месю. Он погиб во время масштабной российской атаки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Президент посмертно присвоил звание Героя Украины пилоту F-16 Алексею Месю, который погиб во время отражения российской ракетной атаки 26 августа 2024 года.

В этот день, на борту истребителя, Алексей уничтожил три российские крылатые ракеты и один ударный дрон.

Гибель пилота во время масштабной атаки

26 августа прошлого года Украина подверглась масштабной воздушной атаке со стороны России, в рамках которой был потерян один из американских истребителей F-16.

Во время операции летчик Алексей Месь, позывной "Мунфиш", начал заходить на новую вражескую цель, когда внезапно была потеряна связь с самолетом. Позже стало известно, что F-16 потерпел катастрофу, а сам пилот погиб.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что для расследования причин катастрофы была создана специальная комиссия Минобороны, которая работала на месте падения самолета. Отмечается, что американские СМИ предполагают возможную поломку самолета или ошибку пилота как вероятную причину трагедии.

"Рассматриваются различные версии, включая "дружественный огонь" своих ПВО, техническую неисправность и ошибку пилота. Но точно причины будет известно только после завершения расследования", - рассказал СМИ представитель ВС.