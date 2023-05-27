С чем, кроме фарша, приготовить пельмени: 5 вариантов начинок

Пельмени - простая и одновременно идеальная пища. Обычно пельмени начиняют фаршем. Однако сейчас есть много интересных и наиболее удачных вариантов начинок, которые понравятся каждому.

Какую вкусную начинку для пельменей можно выбрать - читайте на Styler ниже .

Грибы со шпинатом

Чтобы сделать такую вкусную начинку для пельменей, необходимо смешать грибы (можно шампиньоны), шпинат, лук, чеснок и добавить специи и соль по своему вкусу.

Затем замесить тесто из муки, яиц и воды, раскатать и вырезать круги. На каждый круг нужно положить немного начинки и слепить пельмени.

Свежие овощи

Такая начинка очень необычная, ведь все привыкли, что в пельменях должно быть мясо. Однако овощи полезные для организма, поэтому должны быть в рационе.

Для этого рецепта нужно нарезать свежие овощи (морковь, свекла, капуста) и смешать их с зеленью и специями.

Сыр и зелень

Смешайте творог, укроп, петрушку и добавьте чеснок и специи. Затем замесите тесто и слепите пельмени. Их можно заморозить и сварить в подсоленной кипящей воде.

Курица с грибами

Для этого нужно нарезать куриное филе и шампиньоны, обжарить отдельно на сковороде, добавить лук, чеснок и специи по своему вкусу. Затем смешайте все ингредиенты вместе, слепите пельмени и сварите.

С тыквой и морковью

Тыкву и морковь нужно очистить, натереть на мелкой терке, перемешать и запечь в духовке до готовности. Затем все смешать с творогом, зеленью и яйцом. В конце готовые пельмени нужно варить в подсоленной воде до готовности.