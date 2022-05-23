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Пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент

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Понеділок 23 травня 2022 09:00
Пельмені ніколи не розваляться, якщо додати всього один компонент Фото: Пельмені готувати треба таким способом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

"Правильні" пельмені не будуть розвалюватися при варінні, тісто буде м'якеньким та еластичним, якщо запам'ятати одне важливе правило.

Про це повідомляє Prostoway.

Існує багато рецептів домашніх пельменів. І у кожної господині свій секрет. Наприклад, пельмені на заварному тісті, будуть ніжними, але при варінні розпадатимуться. Якщо додати більше борошна, яєць, тісто буде надто тугим. Хтось для еластичності додає олію.

Однак експерти радять використовувати воду не кімнатної температури, а дуже холодну - навіть крижану.

На перший погляд здається, що за допомогою води навряд чи можна відрегулювати смак майбутнього страви. Але пояснення дуже просте - борошно з холодною водою взаємодіє інакше.

Як працює холодна вода

Якщо температура рідини низька, то для борошняної основи буде характерна еластичність і ніжність.

У вас не виникне проблем із розкочуванням тіста, воно буде пластичним, а пельмені не розваряться і збережуть ідеальну форму навіть у окропі.

Пам'ятайте про співвідношення інгредієнтів

Додайте на 200 мілілітрів крижаної води - дві склянки борошна та пару столових ложок олії, 1 яйце, трохи солі і трохи цукру для балансу смаку. І ідеальні пельмені вам гарантовані.

Раніше ми писали, як приготувати пельмені без каструль і сковорідок.

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