Что стоит выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь деньги и удачу
Новый год - это время перемен и обновления. Чтобы привлечь в дом деньги, достаток и счастье, важно избавиться от вещей, которые могут блокировать положительную энергию. Накануне праздника мы убираем в своих домах и стоит знать, от чего стоит избавиться, чтобы привлечь успех и достаток.
Что нужно выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь деньги и удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Предновогодняя уборка - это не только о порядке, но и об освобождении места для нового и лучшего. Эзотерики и психологи убеждены, что некоторые вещи в доме могут накапливать негативную энергию или ассоциироваться с неудачами. Вот список того, что нужно выбросить перед праздниками:
Сломанные и поврежденные вещи
Все сломанные предметы - от мебели до техники - символизируют препятствия в вашей жизни. Избавившись от них, вы освобождаете пространство для нового и исправного, а также избавляетесь от символов неудачи и застоя.
Старая одежда и обувь
Вещи, которые вы не носили больше года, накапливают энергию прошлого. Отдайте их тем, кто нуждается, или утилизируйте. Новый год лучше встречать в свободном пространстве, открытом для новых возможностей.
Разбитая посуда
Даже если это любимая чашка или тарелка, вы должны знать, что трещины и сколы ассоциируются с бедностью и потерями. Вместо старой посуды лучше приобрести что-то новое, что будет символизировать достаток в вашей семье.
Лишние бумаги и хлам
Старые газеты, чеки, пустые коробки - все это создает хаос в доме и может блокировать финансовый поток. Организуйте пространство и оставьте только то, что действительно полезно.
Вещи, связанные с негативными воспоминаниями
Предметы, напоминающие о неудачных моментах или токсичных людях, которые несут эмоциональный груз. Избавьтесь от них, чтобы освободить место для новых, приятных воспоминаний.
Старые кошельки и сумки
Кошелек, который давно вышел из строя, может "держать" ваши финансовые проблемы. В Новый год лучше купить новый кошелек, который станет символом привлечения денег и успеха.
Интересные факты:
- Во многих культурах перед праздниками практикуют "ритуал очищения", который помогает привлечь удачу. Например, в Японии особое внимание уделяют чистоте окон и зеркала, чтобы отразить больше света и счастья.
- Китайская традиция фэншуй советует убрать дом за несколько дней до Нового года, чтобы новая энергия не "застряла" в грязном пространстве.
- Согласно психологическим исследованиям, ритуал избавления от старых вещей - это черта тех, кто хочет почувствовать больший контроль над жизнью и легкость в принятии новых решений.
- После уборки можно провести ритуал пропуска свечей, чтобы очистить дом и получить положительную энергию. Используйте ароматические свечи с запахами корицы или цитрусовых - они символизируют достаток и тепло.
Ранее мы писали о том, какой ритуал с корицей перед Новым годом поможет привлечь деньги.
А еще рассказывали о том, что не стоит рассказывать другим, чтобы не сглазить.
При написании материала были использованы источники: Psychology Today, фэншуй по MasterClass, BBC Culture.