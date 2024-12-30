Что стоит выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь деньги и удачу

Новый год - это время перемен и обновления. Чтобы привлечь в дом деньги, достаток и счастье, важно избавиться от вещей, которые могут блокировать положительную энергию. Накануне праздника мы убираем в своих домах и стоит знать, от чего стоит избавиться, чтобы привлечь успех и достаток.

Что нужно выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь деньги и удачу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Предновогодняя уборка - это не только о порядке, но и об освобождении места для нового и лучшего. Эзотерики и психологи убеждены, что некоторые вещи в доме могут накапливать негативную энергию или ассоциироваться с неудачами. Вот список того, что нужно выбросить перед праздниками:

Сломанные и поврежденные вещи

Все сломанные предметы - от мебели до техники - символизируют препятствия в вашей жизни. Избавившись от них, вы освобождаете пространство для нового и исправного, а также избавляетесь от символов неудачи и застоя.

Старая одежда и обувь

Вещи, которые вы не носили больше года, накапливают энергию прошлого. Отдайте их тем, кто нуждается, или утилизируйте. Новый год лучше встречать в свободном пространстве, открытом для новых возможностей.

Разбитая посуда

Даже если это любимая чашка или тарелка, вы должны знать, что трещины и сколы ассоциируются с бедностью и потерями. Вместо старой посуды лучше приобрести что-то новое, что будет символизировать достаток в вашей семье.

Лишние бумаги и хлам

Старые газеты, чеки, пустые коробки - все это создает хаос в доме и может блокировать финансовый поток. Организуйте пространство и оставьте только то, что действительно полезно.

Вещи, связанные с негативными воспоминаниями

Предметы, напоминающие о неудачных моментах или токсичных людях, которые несут эмоциональный груз. Избавьтесь от них, чтобы освободить место для новых, приятных воспоминаний.

Старые кошельки и сумки

Кошелек, который давно вышел из строя, может "держать" ваши финансовые проблемы. В Новый год лучше купить новый кошелек, который станет символом привлечения денег и успеха.

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