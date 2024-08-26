Счастье любит тишину? О чем не следует рассказывать, чтобы не сглазить

Иногда обычные разговоры могут стать причиной неприятностей или даже несчастий. Чтобы оградить себя от зависти и связанного с ним негатива, лучше не рассказывать о личных планах и избегать безосновательных обсуждений других людей.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список тем, на которые лучше не разговаривать, чтобы не навлечь горе и не сглазить.

Планы

Не рекомендуется делиться планами. Многие верят, что это важное правило помогает избежать негативного влияния. Когда вы рассказываете о своих планах, это может вызвать зависть у других людей и даже спровоцировать их негативную реакцию.

Считается, что планы обладают сильной энергетикой, и когда вы их озвучиваете, эта энергия становится беззащитной перед внешним воздействием. Злые люди или завистники могут пытаться испортить ваши намерения или сглазить вас. Чтобы защитить и сохранить в планируемой безопасности, лучше держать такие мысли при себе и не обсуждать с другими.

Сплетни и слухи

С детства многих из нас учили, что сплетничать нехорошо. К сожалению, большинство людей пренебрегают этим правилом во взрослой жизни. Сплетни не только распространяют ложную или преувеличенную информацию, но и несут в себе негативную энергию, которая влияет как на распространяющего, так и на слушателей.

Важно помнить, что слова и мысли обладают большой силой, и именно они формируют наше отношение к окружающему миру и другим людям. Если вы услышали что-нибудь неприятное или потрясающее, лучше не заострять внимание и не передавать эту информацию дальше.

Не следует распространять негатив, ведь это может только усугубить ситуацию и испортить отношения с другими. Можно позволить себе отойти от этого правила только в том случае, если вы уверены в правдивости предоставленной вам информации и когда она оказывает непосредственное влияние на других людей, например, нарушает личное пространство или права. Важно не распространять бесплодные подозрения и непроверенные факты.

Разговоры о любовных отношениях и взаимоотношениях

Не стоит рассказывать посторонним о своих взаимоотношениях - будь то дружба, любовь или работа. Важно держать эти вещи при себе.

Существует расхожее мнение, что чем больше вы обсуждаете свои отношения с другими, тем больше вероятность, что они начнут портиться. Многие заметили, что стоит лишь похвастаться чем-то, и уже на следующий день ситуация может смениться прямо противоположной. Иногда говорят, что таким образом человек сам сглазил свое будущее.

Поэтому избегать разговоров о личной жизни, чтобы избежать возможных неприятных последствий и, возможно, даже зависти от других, которая тоже несет в себе негативную энергию.

Наставления и советы, о которых вас не просили

Наставление является темой, к которой следует относиться осторожно. Как эзотерики, так и психологи советуют избегать навязывания своих взглядов другим. Ваши мудрость, духовная гармония и большой опыт - это личные вещи, которые принадлежат только вам.

Давать советы и советы можно только в тех случаях, когда вас об этом просили. Когда кто действительно нуждается в помощи и сам обращается за ней, только тогда можно поделиться своим опытом и знаниями, иначе это будет навязыванием.