Що варто викинути з дому перед Новим роком, щоб залучити гроші та вдачу

Новий рік - це час змін та оновлення. Аби залучити в дім гроші, достаток і щастя, важливо позбутися речей, які можуть блокувати позитивну енергію. Напередодні свята ми прибираємо у своїх оселях і варто знати, чого варто позбутися, щоб залучити успіх та достаток.

Що потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб залучити гроші та удачу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Передноворічне прибирання - це не лише про порядок, а й про звільнення місця для нового і кращого. Езотерики та психологи переконані, що деякі речі в домі можуть накопичувати негативну енергію або асоціюватися з невдачами. Ось список того, що потрібно викинути перед святами:

Зламані та пошкоджені речі

Усі зламані предмети - від меблів до техніки - символізують перешкоди у вашому житті. Позбувшись їх, ви звільняєте простір для нового і справного, а також позбавляєтеся символів невдачі та застою.

Старий одяг і взуття

Речі, які ви не носили більше як рік, накопичують енергію минулого. Віддайте їх тим, хто потребує, або утилізуйте. Новий рік краще зустрічати у вільному просторі, відкритому для нових можливостей.

Розбитий посуд

Навіть, якщо це улюблена чашка чи тарілка, ви маєте знати, що тріщини та сколи асоціюються з бідністю та втратами. Замість старого посуду краще придбати щось нове, що символізуватиме достаток у вашій родині.

Зайві папери та мотлох

Старі газети, чеки, порожні коробки - все це створює хаос у домі та може блокувати фінансовий потік. Організуйте простір і залиште лише те, що дійсно корисно.

Речі, пов'язані з негативними спогадами

Предмети, що нагадують про невдалі моменти чи токсичних людей, які несуть емоційний вантаж. Позбавтеся від них, щоб звільнити місце для нових, приємних спогадів.

Старі гаманці та сумки

Гаманець, який давно вийшов з ладу, може "тримати" ваші фінансові проблеми. У Новий рік краще купити новий гаманець, який стане символом залучення грошей та успіху.

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