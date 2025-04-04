Что стоит за выражением "на шару"? Истинное значение и правильный перевод на русский язык

Мы часто используем выражение "на шару", имея в виду что-то бесплатное или легкодоступное. Но мало кто знает, что на самом деле означает это крылатое выражение и как его можно перефразировать на украинском.

Какое происхождение имеет выражение "на шару", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог тренера по ораторскому искусству Павла Мацьопы в Instagram .

Задумывались ли вы, откуда взялось популярное выражение "на шару", что означает получить что-то бесплатно или без лишних усилий? Его происхождение на самом деле не такое радостное, как кажется, и сначала оно имело совсем другое значение.

Одна из версий связана с русским жаргоном, на что указывает Словарь русского арго (со ссылкой на Макса Фасмера). В Сибири "шарой" называли вываренный чай - уже использованную заварку, которую еще раз запаривали. Поэтому работать "на шару" означало получать мизерное вознаграждение - буквально за остатки чая.

Однако существует и альтернативная версия украинского происхождения этого выражения. В украинском языке слово "шар" или "прошарок" употреблялось для обозначения общественного класса или социального слоя.

Следовательно, выражение "на шару" могло иметь ироническое значение, намекая на поверхностность или показательность определенных действий или ситуаций.

Несмотря на то, что фраза закрепилась в разговорной речи, ее можно легко заменить аутентичными украинскими соответствиями: