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Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

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Пятница 23 июня 2023 19:20
Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана Какие сумки модные в 2023 году (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Модный летний образ будет неполным без сумочки, которая кроме функциональности должна подходить как вашему луку, так и отвечать требованиям трендов.

Без каких сумочек невозможен модный образ, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram.

Плетеный таут

"Плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если вы проводите теплые месяцы в мегаполисе", - говорит дизайнер.

Идеальный вариант этим летом - твердый плетеный таут, в который вместится все, и даже чуть больше.

Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

Поясная сумка

Маленькая сумочка на поясе типа "бананки" - идеальный вариант для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой.

"Стильно, очень удобно и трендово. И поясные сумки уже давно не только о спорте. Есть очень много элегантных вариантов, прекрасно сочетающихся с летними платьями и юбками", - отмечает Андре Тан.

Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

Сумка-седло

Этот классический стиль с ковбойской эстетикой никогда не выходит из моды. Этим летом актуальными будут как большие, так и маленькие сумки-седла.

Причем цвета могут быть любые, от классического коричневого до ярких - зеленых и розовых.

Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

Цветочные мотивы на сумках

Цветочный принт - воплощение лета, красоты и женственности. Сумка с цветочным принтом придаст свежести, яркости и настроению вашему гардеробу! Главное - разумно сочетать их.

Но не перегибайте с комбинациями разных принтов в одном образе.

Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

Сумка карго

Стиль карго продолжает завоевывать места в наших гардеробах. После брюк карго сумки с "пухлыми" откидными карманами мгновенно стали трендом лета 2023 года.

Чтобы этот аксессуар не перегружал ваш образ в теплое время года, выбирайте миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натурального хлопка.

Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана

Все фото: instagram.com/andre_tan_official

Раньше мы писали о 4 самых крутых вещах летом 2023 года, которые сделают простой образ очень модным.

Также читайте о самой модной обуви этим летом.

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Андре Тан дизайнер мода сумки