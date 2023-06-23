Самые крутые сумки летом 2023, без которых не выйти из дома: фото от Андре Тана
Модный летний образ будет неполным без сумочки, которая кроме функциональности должна подходить как вашему луку, так и отвечать требованиям трендов.
Без каких сумочек невозможен модный образ, рассказал дизайнер Андре Тан в Instagram.
Плетеный таут
"Плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если вы проводите теплые месяцы в мегаполисе", - говорит дизайнер.
Идеальный вариант этим летом - твердый плетеный таут, в который вместится все, и даже чуть больше.
Поясная сумка
Маленькая сумочка на поясе типа "бананки" - идеальный вариант для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой.
"Стильно, очень удобно и трендово. И поясные сумки уже давно не только о спорте. Есть очень много элегантных вариантов, прекрасно сочетающихся с летними платьями и юбками", - отмечает Андре Тан.
Сумка-седло
Этот классический стиль с ковбойской эстетикой никогда не выходит из моды. Этим летом актуальными будут как большие, так и маленькие сумки-седла.
Причем цвета могут быть любые, от классического коричневого до ярких - зеленых и розовых.
Цветочные мотивы на сумках
Цветочный принт - воплощение лета, красоты и женственности. Сумка с цветочным принтом придаст свежести, яркости и настроению вашему гардеробу! Главное - разумно сочетать их.
Но не перегибайте с комбинациями разных принтов в одном образе.
Сумка карго
Стиль карго продолжает завоевывать места в наших гардеробах. После брюк карго сумки с "пухлыми" откидными карманами мгновенно стали трендом лета 2023 года.
Чтобы этот аксессуар не перегружал ваш образ в теплое время года, выбирайте миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натурального хлопка.
Все фото: instagram.com/andre_tan_official
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