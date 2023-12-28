5 секретов, которые помогут всегда выглядеть изысканно и дорого
Выглядеть изысканно и дорого можно не тратя много денег на свою одежду. Есть базовые вещи и оттенки, которые сделают ваш образ непревзойденным в любой ситуации.
Какие секреты нужно придерживаться, чтобы выглядеть изысканно и дорогостоящим, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео стилиста Инны Гриненко.
1. Отдавайте предпочтение минимализму, выбирайте простые и понятные формы.
Будь то пальто, но классического кроя, брюки без дополнительных нагрузок, сумки стандартных размеров и форм.
2. Структурированные и изъятые говорят о статусе.
Выбирайте одежду так, чтобы у вас был один ансамбль, в который вписывается все - от костюма до обуви до сумочки.
3. Пополняйте гардеробы нейтральными оттенками, они всегда смотрятся дорого.
Нейтральные - это пастельные тона. К примеру: синий, коричневый, бежевый, серый, бордо, молочный.
4. Избегайте кричащих уличных трендов и логомании.
Современные тренды - это весело, но порой в моду входят вещи, от которых в глазах темно. Поэтому не стоит всегда обольщаться тем, что сейчас вдруг стало модным. Тем более что такая мода быстро проходит.
5. А кислотные цвета удешевят даже самые дорогие образы.
Хороший костюм, но с невероятным цветом - это то, что точно испортит ваш образ.
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