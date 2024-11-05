RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Что такое капсульный гардероб и какие вещи должны быть в нем зимой 2024 года: фото

Какие вещи добавить в капсульных гардероб зимой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Для того, чтобы выглядеть всегда стильно и не тратить много денег на вещи и обувь, нужно грамотно составить капсульный гардероб. Его время от времени можно дополнять трендовыми новинками или же модными аксессуарами.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, что такое капсульный гардероб, а также какие вещи добавить в него на зиму 2024 года.

Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб - это определенный набор вещей, которые комбинируются между собой. Как правило для создания "капсулы" на каждый день достаточно 10-15 вещей вместе с аксессуарами на разные сезоны.

Этот термин придумала Сьюзи Фокс, владелица лондонского бутика Wardrobe, в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный". По словам Фокс, капсульный гардероб - это коллекция из нескольких основных предметов одежды, которые не выходят из моды, таких как юбки, футболки, брюки и пальто, которые затем можно дополнить сезонными предметами.

Какие вещи должны быть в "сезонном" капсульном гардеробе

  • 2 низа (брюки, юбки);
  • 3-4 верха (футболки, рубашки, блузы, гольфы-водолазки, свитера);
  • 1 жакет, жилет или кардиган;
  • 1-2 пары обуви;
  • 1 предмет верхней одежды;
  • 1 сумка;
  • аксессуары (ремень, шляпа, шарф, перчатки).

Чем дополнить капсульный гардероб в 2024 году

Теплое пальто

Пальто с высоким содержанием шерсти - мастхев на осень и зиму. Его можно сочетать как с джинсами  и брюками, так и с юбками и платьями.

В трендах остается пальто с шарфом с контрастной строчкой, которое выпустил известный бренд Toteme. Но вы можете обыграть и самое обычное пальто, дополнив его стильным палантином.

Варианты пальто на зиму (фото: instagram.com/taffymsipa, instagram.com/juliesfi)

Темно-синие джинсы

На зиму присмотрите джинсы насыщенного синего оттенка, который также называют цветом индиго. Дополнить их можно базовой футболкой и черным кардиганом или замшевой курткой.

Синие джинсы (фото: instagram.com/kimturkington_)

Трикотажное платье

Для стильных луков присмотрите также трикотажное или вязаное платье. Оно может быть любой длины: от мини до макси. Носить такую вещь можно самостоятельно или надев сверху свитер и подчеркнув линию талии тонким ремнем.

Теплое платье на осень (фото: instagram.com/abimarvel)

Коричневая сумка из замши

Это трендовая вещь на осень и зиму 2024 года, которую точно нужно добавить в свой гардероб. Выбирайте маленькую сумочку кросс-боди или же вместительный шопер.

Трендовая сумка на осень(фото: instagram.com/_jessicaskye)

Шелковая блузка

Для создания женственных образов, вам точно понадобится шелковая блузка. Это может быть модель в классическом белом оттенке или же с трендовыми принтами, например, леопардовом.

Блуза из шелка (фото: instagram.com/dawn.tan)

Сапоги до колена

Высокие сапоги - неотъемлемая часть гардероба каждой модницы. С ними можно создать трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет. Дизайнеры рекомендуют сочетать такую обувь с мини-платьями и шортами, но вы можете поэкспериментировать и надеть сапоги высотой до колена с брюками или леггинсами.

Высокие сапоги (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Свитер из кашемира

Кашемир имеет два преимущества: он выглядит несомненно роскошно и в то же время обеспечит такое теплое, которое не смогут дать полиэстеровые и хлопковые вещи. Дополнят образ широкие брюки, а также сумка и обувь из замши.

Вариант свитера на осень (фото: instagram.com/monikh)

Ранее мы рассказали, как стилизовать классические брюки.

Также посмотрите, какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Julie Sergent Ferreri, TAFFY, Kim Turkington, Abisola Omole, Jessica Skye, Dawn Tan, Danielle Oreoluwa Jinadu, Monikh.

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные трендыСтиль жизниТренды