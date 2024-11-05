Що таке капсульний гардероб і які речі мають бути в ньому взимку 2024 року: фото

Для того, щоб виглядати завжди стильно і не витрачати багато грошей на речі та взуття, потрібно грамотно скласти капсульний гардероб. Його іноді можна доповнювати трендовими новинками або модними аксесуарами.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило докладніше розповісти, що таке капсульний гардероб, а також які речі додати до нього на зиму 2024 року.
Капсульний гардероб - це певний набір речей, які комбінуються між собою. Як правило, для створення "капсули" на кожен день достатньо 10-15 речей разом з аксесуарами на різні сезони.
Цей термін вигадала Сьюзі Фокс, власниця лондонського бутіка Wardrobe, у 1970-х роках. Слово "капсульний" використовується у значенні "маленький та компактний". За словами Фокс, капсульний гардероб - це колекція з кількох основних предметів одягу, які не виходять із моди, таких як спідниці, футболки, штани та пальта, які потім можна доповнити сезонними предметами.
Пальто з високим вмістом вовни - мастхев на осінь та зиму. Його можна поєднувати як із джинсами та брюками, так і зі спідницями та сукнями.
У трендах залишається пальто з шарфом із контрастною строчкою, яке випустив відомий бренд Toteme. Але ви можете обіграти і звичайнісіньке пальто, доповнивши його стильним палантином.
Варіанти пальта на зиму (фото: instagram.com/taffymsipa, instagram.com/juliesfi)
На зиму пригляньте джинси насиченого синього відтінку, який також називають кольором індиго. Доповнити їх можна базовою футболкою та чорним кардиганом або замшевою курткою.
Сині джинси (фото: instagram.com/kimturkington_)
Для стильних луків пригляньте також трикотажне або в'язане плаття. Воно може бути будь-якої довжини: від міні до максі. Носити таку річ можна самостійно або одягнувши зверху светр і підкресливши лінію талії тонким ременем.
Тепла сукня на осінь (фото: instagram.com/abimarvel)
Це трендова річ на осінь та зиму 2024 року, яку потрібно додати до свого гардеробу. Вибирайте маленьку сумочку крос-боді або місткий шопер.
Трендова сумка на осінь (фото: instagram.com/_jessicaskye)
Для створення жіночних образів вам точно знадобиться шовкова блузка. Це може бути модель у класичному білому відтінку або з трендовими принтами, наприклад, леопардовим.
Блуза із шовку (фото: instagram.com/dawn.tan)
Високі чоботи - невід'ємна частина гардеробу кожної модниці. З ними можна створити трендові образи як на кожен день, так і для святкових заходів та виходу у світ. Дизайнери рекомендують поєднувати таке взуття з міні-сукнями та шортами, але ви можете поекспериментувати та надіти чоботи висотою до коліна з брюками чи легінсами.
Високі чоботи (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Кашемір має дві переваги: він виглядає безперечно розкішно і водночас забезпечить таке тепле, яке не зможуть дати поліестерові та бавовняні речі. Доповнять образ широкі штани, а також сумка та взуття із замші.
Варіант светра на осінь (фото: instagram.com/monikh)
Раніше ми розповіли, як стилізувати класичні штани.
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Julie Sergent Ferreri, TAFFY, Kim Turkington, Abisola Omole, Jessica Skye, Dawn Tan, Danielle Oreoluwa Jinadu, Monikh.