Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Украинские знаменитости все чаще демонстрируют модные луки с длинными пальто и пуховиками. Такая одежда - мастхев на осенне-зимний сезон.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что они предпочитают носить, а также с чем они сочетают верхнюю одежду.

Рамина Эсхакзай

Журналистка Рамина Эсхакзай на днях продемонстрировала в своем Instagram образ с длинным пальто оверсайз серо-коричневого оттенка. Под него она надела широкие штаны и черную блузку. Дополнить лук девушка решила трендовыми вещами: удобными кедами в самом модном оттенке сезона - бордовом, а также вместительной сумкой из замши коричневого цвета.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Маша Ефросинина

Известная ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина следит за модой и последними трендами. На своей странице в соцсети Instagram она часто делится фото в модных луках, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Так, на днях в Instagram-stories она продемонстрировала стильный образ с коричневым пальто, в котором отправилась на прогулку со своим сыном Александром. Лук телеведущая дополнила классическими черными брюками, свитером, кедами на массивной подошве и сумкой-клатчем.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасия Цимбалару

Украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", продемонстрировала сразу несколько стильных луков на осень.

Для первого образа она выбрала длинное трикотажное платье с разрезами по бокам. Его она скомбинировала с курткой с эффектом состаренной кожи. Свой образ артистка дополнила замшевыми ботильонами с узким носком.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Второй образ она продемонстрировала в Stоries. Для прохладного осеннего дня Анастасия выбрала длинную белую рубашку, которую она заправила в ультра короткую серую юбку. Свой образ она дополнила ботильонами, длинным серым пальто и черной сумкой.

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Инна Мирошниченко

Супруга телеведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и адвокат Инна Мирошниченко, для первых прохладных осенних дней выбрала короткий пуховик молочного оттенка без капюшона. Его она скомбинировала с широкими брюками бежевого цвета и черным гольфом-водолазкой. Образ она дополнила черной сумкой известного бренда и белой обувью на массивной подошве.

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)