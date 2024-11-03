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Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Воскресенье 03 ноября 2024 13:30
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Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару Рамина, Инна Мирошниченко и Анастасия Цимбалару (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинские знаменитости все чаще демонстрируют модные луки с длинными пальто и пуховиками. Такая одежда - мастхев на осенне-зимний сезон.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, что они предпочитают носить, а также с чем они сочетают верхнюю одежду.

Рамина Эсхакзай

Журналистка Рамина Эсхакзай на днях продемонстрировала в своем Instagram образ с длинным пальто оверсайз серо-коричневого оттенка. Под него она надела широкие штаны и черную блузку. Дополнить лук девушка решила трендовыми вещами: удобными кедами в самом модном оттенке сезона - бордовом, а также вместительной сумкой из замши коричневого цвета.

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и ЦимбаларуДлинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и ЦимбаларуДлинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Маша Ефросинина

Известная ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина следит за модой и последними трендами. На своей странице в соцсети Instagram она часто делится фото в модных луках, которые выгодно подчеркивают ее фигуру.

Так, на днях в Instagram-stories она продемонстрировала стильный образ с коричневым пальто, в котором отправилась на прогулку со своим сыном Александром. Лук телеведущая дополнила классическими черными брюками, свитером, кедами на массивной подошве и сумкой-клатчем.

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Анастасия Цимбалару

Украинская актриса театра и кино Анастасия Цимбалару, которая сыграла одну из главных ролей в сериале "Жіночий лікар. Нове життя", продемонстрировала сразу несколько стильных луков на осень.

Для первого образа она выбрала длинное трикотажное платье с разрезами по бокам. Его она скомбинировала с курткой с эффектом состаренной кожи. Свой образ артистка дополнила замшевыми ботильонами с узким носком.

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Второй образ она продемонстрировала в Stоries. Для прохладного осеннего дня Анастасия выбрала длинную белую рубашку, которую она заправила в ультра короткую серую юбку. Свой образ она дополнила ботильонами, длинным серым пальто и черной сумкой.

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Анастасия Цимбалару (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Инна Мирошниченко

Супруга телеведущего Тимура Мирошниченко, блогерша и адвокат Инна Мирошниченко, для первых прохладных осенних дней выбрала короткий пуховик молочного оттенка без капюшона. Его она скомбинировала с широкими брюками бежевого цвета и черным гольфом-водолазкой. Образ она дополнила черной сумкой известного бренда и белой обувью на массивной подошве.

Длинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и ЦимбаларуДлинное пальто оверсайз и короткий пуховик: какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Ранее мы рассказали, какой цвет пальто стал самым модным в 2024 году.

Также читайте, почему стеганая женская куртка - тренд сезона.

Для написания материала были использованы Instagram-страницы Рамины Эсхакзай, Маши Ефросининой, Анастасии Цимбалару, Инны Мирошниченко.

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