Что такое капсульный гардероб и какие вещи должны быть в нем зимой 2024 года: фото

Для того, чтобы выглядеть всегда стильно и не тратить много денег на вещи и обувь, нужно грамотно составить капсульный гардероб. Его время от времени можно дополнять трендовыми новинками или же модными аксессуарами.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, что такое капсульный гардероб, а также какие вещи добавить в него на зиму 2024 года.

Что такое капсульный гардероб

Капсульный гардероб - это определенный набор вещей, которые комбинируются между собой. Как правило для создания "капсулы" на каждый день достаточно 10-15 вещей вместе с аксессуарами на разные сезоны.

Этот термин придумала Сьюзи Фокс, владелица лондонского бутика Wardrobe, в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный". По словам Фокс, капсульный гардероб - это коллекция из нескольких основных предметов одежды, которые не выходят из моды, таких как юбки, футболки, брюки и пальто, которые затем можно дополнить сезонными предметами.

Какие вещи должны быть в "сезонном" капсульном гардеробе

2 низа (брюки, юбки);

3-4 верха (футболки, рубашки, блузы, гольфы-водолазки, свитера);

1 жакет, жилет или кардиган;

1-2 пары обуви;

1 предмет верхней одежды;

1 сумка;

аксессуары (ремень, шляпа, шарф, перчатки).

Чем дополнить капсульный гардероб в 2024 году

Теплое пальто

Пальто с высоким содержанием шерсти - мастхев на осень и зиму. Его можно сочетать как с джинсами и брюками, так и с юбками и платьями.

В трендах остается пальто с шарфом с контрастной строчкой, которое выпустил известный бренд Toteme. Но вы можете обыграть и самое обычное пальто, дополнив его стильным палантином.

Варианты пальто на зиму (фото: instagram.com/taffymsipa, instagram.com/juliesfi)

Темно-синие джинсы

На зиму присмотрите джинсы насыщенного синего оттенка, который также называют цветом индиго. Дополнить их можно базовой футболкой и черным кардиганом или замшевой курткой.

Синие джинсы (фото: instagram.com/kimturkington_)

Трикотажное платье

Для стильных луков присмотрите также трикотажное или вязаное платье. Оно может быть любой длины: от мини до макси. Носить такую вещь можно самостоятельно или надев сверху свитер и подчеркнув линию талии тонким ремнем.

Теплое платье на осень (фото: instagram.com/abimarvel)

Коричневая сумка из замши

Это трендовая вещь на осень и зиму 2024 года, которую точно нужно добавить в свой гардероб. Выбирайте маленькую сумочку кросс-боди или же вместительный шопер.

Трендовая сумка на осень(фото: instagram.com/_jessicaskye)

Шелковая блузка

Для создания женственных образов, вам точно понадобится шелковая блузка. Это может быть модель в классическом белом оттенке или же с трендовыми принтами, например, леопардовом.

Блуза из шелка (фото: instagram.com/dawn.tan)

Сапоги до колена

Высокие сапоги - неотъемлемая часть гардероба каждой модницы. С ними можно создать трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет. Дизайнеры рекомендуют сочетать такую обувь с мини-платьями и шортами, но вы можете поэкспериментировать и надеть сапоги высотой до колена с брюками или леггинсами.

Высокие сапоги (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Свитер из кашемира

Кашемир имеет два преимущества: он выглядит несомненно роскошно и в то же время обеспечит такое теплое, которое не смогут дать полиэстеровые и хлопковые вещи. Дополнят образ широкие брюки, а также сумка и обувь из замши.

Вариант свитера на осень (фото: instagram.com/monikh)