Что такое капсульный гардероб и какие вещи должны быть в нем зимой 2024 года: фото
Для того, чтобы выглядеть всегда стильно и не тратить много денег на вещи и обувь, нужно грамотно составить капсульный гардероб. Его время от времени можно дополнять трендовыми новинками или же модными аксессуарами.
РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, что такое капсульный гардероб, а также какие вещи добавить в него на зиму 2024 года.
Что такое капсульный гардероб
Капсульный гардероб - это определенный набор вещей, которые комбинируются между собой. Как правило для создания "капсулы" на каждый день достаточно 10-15 вещей вместе с аксессуарами на разные сезоны.
Этот термин придумала Сьюзи Фокс, владелица лондонского бутика Wardrobe, в 1970-х годах. Слово "капсульный" используется в значении "маленький и компактный". По словам Фокс, капсульный гардероб - это коллекция из нескольких основных предметов одежды, которые не выходят из моды, таких как юбки, футболки, брюки и пальто, которые затем можно дополнить сезонными предметами.
Какие вещи должны быть в "сезонном" капсульном гардеробе
- 2 низа (брюки, юбки);
- 3-4 верха (футболки, рубашки, блузы, гольфы-водолазки, свитера);
- 1 жакет, жилет или кардиган;
- 1-2 пары обуви;
- 1 предмет верхней одежды;
- 1 сумка;
- аксессуары (ремень, шляпа, шарф, перчатки).
Чем дополнить капсульный гардероб в 2024 году
Теплое пальто
Пальто с высоким содержанием шерсти - мастхев на осень и зиму. Его можно сочетать как с джинсами и брюками, так и с юбками и платьями.
В трендах остается пальто с шарфом с контрастной строчкой, которое выпустил известный бренд Toteme. Но вы можете обыграть и самое обычное пальто, дополнив его стильным палантином.
Варианты пальто на зиму (фото: instagram.com/taffymsipa, instagram.com/juliesfi)
Темно-синие джинсы
На зиму присмотрите джинсы насыщенного синего оттенка, который также называют цветом индиго. Дополнить их можно базовой футболкой и черным кардиганом или замшевой курткой.
Синие джинсы (фото: instagram.com/kimturkington_)
Трикотажное платье
Для стильных луков присмотрите также трикотажное или вязаное платье. Оно может быть любой длины: от мини до макси. Носить такую вещь можно самостоятельно или надев сверху свитер и подчеркнув линию талии тонким ремнем.
Теплое платье на осень (фото: instagram.com/abimarvel)
Коричневая сумка из замши
Это трендовая вещь на осень и зиму 2024 года, которую точно нужно добавить в свой гардероб. Выбирайте маленькую сумочку кросс-боди или же вместительный шопер.
Трендовая сумка на осень(фото: instagram.com/_jessicaskye)
Шелковая блузка
Для создания женственных образов, вам точно понадобится шелковая блузка. Это может быть модель в классическом белом оттенке или же с трендовыми принтами, например, леопардовом.
Блуза из шелка (фото: instagram.com/dawn.tan)
Сапоги до колена
Высокие сапоги - неотъемлемая часть гардероба каждой модницы. С ними можно создать трендовые образы как на каждый день, так и для праздничных мероприятий и выхода в свет. Дизайнеры рекомендуют сочетать такую обувь с мини-платьями и шортами, но вы можете поэкспериментировать и надеть сапоги высотой до колена с брюками или леггинсами.
Высокие сапоги (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Свитер из кашемира
Кашемир имеет два преимущества: он выглядит несомненно роскошно и в то же время обеспечит такое теплое, которое не смогут дать полиэстеровые и хлопковые вещи. Дополнят образ широкие брюки, а также сумка и обувь из замши.
Вариант свитера на осень (фото: instagram.com/monikh)
Ранее мы рассказали, как стилизовать классические брюки.
Также посмотрите, какую верхнюю одежду выбирают Рамина, Мирошниченко и Цимбалару.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Julie Sergent Ferreri, TAFFY, Kim Turkington, Abisola Omole, Jessica Skye, Dawn Tan, Danielle Oreoluwa Jinadu, Monikh.