Что "светит" украинским мужчинам, которые выехали заграницу и не вернулись: адвокат объяснил последствия

Мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Некоторые военнообязанные покинули страну во время ее начала и так и не вернулись.

Что нужно знать о выезде заграницу

Так, правозащитник ответил на вопрос подписчика, предусмотрена ли какая-либо ответственность при возвращении в Украину мужчины старше 18 лет, если выезд осуществлялся в военное время и по разрешению военной областной администрации, но пребывание за границей сильно превысило срок.

Правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 г. №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

На сегодняшний день в Правилах есть пункт 2-8, которым установлено следующее:

"2-8. В случае введения в Украине военного состояния пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы наличия соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнения правил пересечения государственной границы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами принимается Мининфраструктуры или областными, Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки, в письмах любого из таких органов, предприятий, учреждений, организаций, заведений:

военных, правоохранительных органов;

военных администраций;

медицинских учреждений;

отправителей или получателей гуманитарной помощи.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы, принимается сроком не более шести месяцев.

Лица, указанные в абзаце первом этого пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных настоящим пунктом, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

Что будет, если военнообязанный не вернулся в Украину

Таким образом, настоящим пунктом предусмотрено, что в случае превышения срока пребывания за границей соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение о выезде за пределы Украины соответствующего лица. Ничего другого этим пунктом не предусмотрено.

По состоянию на данный момент другой прямой ответственности за подобные действия (не возврат или несвоевременный возврат) не предусмотрено. То есть, ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение.