Що "світить" українським чоловікам, які виїхали за кордон і не повернулися: адвокат пояснив наслідки

Мобілізація в Україні продовжується з 24 лютого 2022 року. Деякі військовозобов'язані покинули країну під час її початку і так і не повернулися.

Що потрібно знати про виїзд за кордон

Так, правозахисник відповів на запитання підписника, чи передбачена будь-яка відповідальність при поверненні в Україну чоловіка віком від 18 років, якщо виїзд здійснювався у воєнний час та за дозволом військової обласної адміністрації, але перебування за кордоном значно перевищило термін.

Правила виїзду громадян України за кордон регулюються Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. №57 "Про затвердження Правил перетину державного кордону громадянами України".

На сьогодні у Правилах є пункт 2-8, яким встановлено таке:

"2-8. У разі введення в Україні військового стану пропуск водіїв, які здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України через державний кордон здійснюється уповноваженими посадовими особами Держприкордонслужби наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами приймається Мінінфраструктурою або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних установ;

відправників чи одержувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни цілей виїзду за кордон, встановлених цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

Що буде, якщо військовозобов'язаний не повернувся до України

Таким чином, цим пунктом передбачено, що у разі перевищення терміну перебування за кордоном відповідна військова адміністрація або Мінінфраструктури скасовує своє рішення про виїзд за межі України відповідної особи. Нічого іншого цим пунктом не передбачено.

Станом на цей час іншої прямої відповідальності за подібні дії (не повернення або несвоєчасне повернення) не передбачено. Тобто ані Кодекс України про адміністративні правопорушення, ані Кримінальний кодекс України не містять прямих норм, які передбачають відповідальність саме за таке порушення.