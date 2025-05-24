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Что стоматологи могут узнать о вашем здоровье, просто заглянув в рот: вы удивитесь

Суббота 24 мая 2025 15:33
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Что стоматологи могут узнать о вашем здоровье, просто заглянув в рот: вы удивитесь Названы болезни, которые стоматолог может обнаружить при осмотре рта (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Стоматологический осмотр может обнаружить не только проблемы с зубами и деснами, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях организма. Что врач может увидеть во время обычного осмотра зубов?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Если у вас обезвоживание организма

Стоматолог Мартель Коук рассказала, что осматривая ротовую полость человека, она часто может определить, обезвожен ли организм, что свидетельствует о нехватке слюны или сухости во рту.

Хотя сухость во рту также может быть вызвана аллергией или определенными лекарствами. Также обезвоживание может быть признаком аутоиммунных заболеваний и других проблем.

Другие признаки обезвоживания могут включать: трещины на губах или в уголках рта, изменения в слюне, неприятный запах изо рта, бледность или шероховатость языка и изменения десен.

Регулярно ли вы пользуетесь зубной нитью

К распространенным признакам неиспользования зубной нити принадлежит кровотечение во время чистки, особенно между зубами, что свидетельствует о накоплении зубного налета и бактерий.

Врач отметила, что покрасневшие, отечные или воспаленные десны также являются весомыми признаками гингивита, возникающего вследствие плохой очистки межзубных промежутков.

Накопление зубного камня между зубами и под линией десен является четким признаком того, что эти участки не чистились регулярно. Неприятный запах изо рта и кариес, образующийся между зубами, могут также свидетельствовать о нерегулярном использовании зубной нити или ее отсутствии.

Есть ли у вас расстройство сна

Стоматолог может заподозрить, что у вас есть проблемы со сном, особенно если речь идет об определенных расстройствах, связанных с челюстью, зубами или дыханием. Вот некоторые признаки, которые могут указать стоматологу на возможные проблемы со сном:

  • стирание зубов (бруксизм) - признак ночного скрежетания зубами, которое часто связано со стрессом или нарушениями сна, такими как апноэ
  • признаки обструктивного апноэ сна - пациент имеет узкое небо, маленькую нижнюю челюсть или другие анатомические особенности, которые могут свидетельствовать об ограничении дыхательных путей
  • жалобы на дневную сонливость, храп, сухость во рту по утрам
  • сухость во рту или признаки храпа - могут свидетельствовать о дыхании ртом во сне или наличие храпа или апноэ
  • воспаление десен или изменения прикуса - иногда также могут быть связаны с нарушением функций сна

Если вы курите

Курение может проявляться рецессией десен и повышенным риском рака ротовой полости.

К другим признакам относятся:

  • пожелтение зубов - никотин и смолы из сигарет оставляют пятна на эмали, особенно на передних зубах
  • налет и зубной камень - у курильщиков чаще образуется более плотный и темный налет, который быстро превращается в зубной камень
  • запах изо рта (галитоз) - стойкий, характерный запах табака или "общий" неприятный запах
  • изменения десен - у курильщиков десны могут выглядеть бледнее из-за пониженного кровообращения, чаще бывают воспаления

Если в рационе много вредных продуктов питания

Важно знать, что пищевые привычки оставляют следы - липкий налет от частых перекусов или пятна от кофе или чая.

Состояние эмали также может свидетельствовать о частом употреблении особенно кислых продуктов и напитков, таких как цитрусовые и газированные напитки.

Определенные признаки кариеса могут свидетельствовать о высоком потреблении сахара или частых перекусах. Окраска зубов может говорить мне об употреблении кофе, чая, вина или табака.

Если у вас было стоматологическое лечение

Стоматолог может увидеть, что у человека уже было стоматологическое лечение по нескольким признакам:

  • пломбы - искусственные материалы (композит, амальгама, цемент), которые видны на зубах
  • коронки - металлические, керамические или комбинированные конструкции, покрывающие зубы
  • отпечатки швов, следы после удаления зуба или имплантация - признаки хирургического вмешательства
  • отбеливание или реставрация зубов - цвет и структура зубов могут свидетельствовать о предыдущих косметических процедурах

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