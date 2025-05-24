Что стоматологи могут узнать о вашем здоровье, просто заглянув в рот: вы удивитесь
Стоматологический осмотр может обнаружить не только проблемы с зубами и деснами, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях организма. Что врач может увидеть во время обычного осмотра зубов?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Если у вас обезвоживание организма
Стоматолог Мартель Коук рассказала, что осматривая ротовую полость человека, она часто может определить, обезвожен ли организм, что свидетельствует о нехватке слюны или сухости во рту.
Хотя сухость во рту также может быть вызвана аллергией или определенными лекарствами. Также обезвоживание может быть признаком аутоиммунных заболеваний и других проблем.
Другие признаки обезвоживания могут включать: трещины на губах или в уголках рта, изменения в слюне, неприятный запах изо рта, бледность или шероховатость языка и изменения десен.
Регулярно ли вы пользуетесь зубной нитью
К распространенным признакам неиспользования зубной нити принадлежит кровотечение во время чистки, особенно между зубами, что свидетельствует о накоплении зубного налета и бактерий.
Врач отметила, что покрасневшие, отечные или воспаленные десны также являются весомыми признаками гингивита, возникающего вследствие плохой очистки межзубных промежутков.
Накопление зубного камня между зубами и под линией десен является четким признаком того, что эти участки не чистились регулярно. Неприятный запах изо рта и кариес, образующийся между зубами, могут также свидетельствовать о нерегулярном использовании зубной нити или ее отсутствии.
Есть ли у вас расстройство сна
Стоматолог может заподозрить, что у вас есть проблемы со сном, особенно если речь идет об определенных расстройствах, связанных с челюстью, зубами или дыханием. Вот некоторые признаки, которые могут указать стоматологу на возможные проблемы со сном:
- стирание зубов (бруксизм) - признак ночного скрежетания зубами, которое часто связано со стрессом или нарушениями сна, такими как апноэ
- признаки обструктивного апноэ сна - пациент имеет узкое небо, маленькую нижнюю челюсть или другие анатомические особенности, которые могут свидетельствовать об ограничении дыхательных путей
- жалобы на дневную сонливость, храп, сухость во рту по утрам
- сухость во рту или признаки храпа - могут свидетельствовать о дыхании ртом во сне или наличие храпа или апноэ
- воспаление десен или изменения прикуса - иногда также могут быть связаны с нарушением функций сна
Если вы курите
Курение может проявляться рецессией десен и повышенным риском рака ротовой полости.
К другим признакам относятся:
- пожелтение зубов - никотин и смолы из сигарет оставляют пятна на эмали, особенно на передних зубах
- налет и зубной камень - у курильщиков чаще образуется более плотный и темный налет, который быстро превращается в зубной камень
- запах изо рта (галитоз) - стойкий, характерный запах табака или "общий" неприятный запах
- изменения десен - у курильщиков десны могут выглядеть бледнее из-за пониженного кровообращения, чаще бывают воспаления
Если в рационе много вредных продуктов питания
Важно знать, что пищевые привычки оставляют следы - липкий налет от частых перекусов или пятна от кофе или чая.
Состояние эмали также может свидетельствовать о частом употреблении особенно кислых продуктов и напитков, таких как цитрусовые и газированные напитки.
Определенные признаки кариеса могут свидетельствовать о высоком потреблении сахара или частых перекусах. Окраска зубов может говорить мне об употреблении кофе, чая, вина или табака.
Если у вас было стоматологическое лечение
Стоматолог может увидеть, что у человека уже было стоматологическое лечение по нескольким признакам:
- пломбы - искусственные материалы (композит, амальгама, цемент), которые видны на зубах
- коронки - металлические, керамические или комбинированные конструкции, покрывающие зубы
- отпечатки швов, следы после удаления зуба или имплантация - признаки хирургического вмешательства
- отбеливание или реставрация зубов - цвет и структура зубов могут свидетельствовать о предыдущих косметических процедурах
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