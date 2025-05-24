Что стоматологи могут узнать о вашем здоровье, просто заглянув в рот: вы удивитесь

Стоматологический осмотр может обнаружить не только проблемы с зубами и деснами, но и сигнализировать о серьезных заболеваниях организма. Что врач может увидеть во время обычного осмотра зубов?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Если у вас обезвоживание организма

Стоматолог Мартель Коук рассказала, что осматривая ротовую полость человека, она часто может определить, обезвожен ли организм, что свидетельствует о нехватке слюны или сухости во рту.

Хотя сухость во рту также может быть вызвана аллергией или определенными лекарствами. Также обезвоживание может быть признаком аутоиммунных заболеваний и других проблем.

Другие признаки обезвоживания могут включать: трещины на губах или в уголках рта, изменения в слюне, неприятный запах изо рта, бледность или шероховатость языка и изменения десен.

Регулярно ли вы пользуетесь зубной нитью

К распространенным признакам неиспользования зубной нити принадлежит кровотечение во время чистки, особенно между зубами, что свидетельствует о накоплении зубного налета и бактерий.

Врач отметила, что покрасневшие, отечные или воспаленные десны также являются весомыми признаками гингивита, возникающего вследствие плохой очистки межзубных промежутков.

Накопление зубного камня между зубами и под линией десен является четким признаком того, что эти участки не чистились регулярно. Неприятный запах изо рта и кариес, образующийся между зубами, могут также свидетельствовать о нерегулярном использовании зубной нити или ее отсутствии.

Есть ли у вас расстройство сна

Стоматолог может заподозрить, что у вас есть проблемы со сном, особенно если речь идет об определенных расстройствах, связанных с челюстью, зубами или дыханием. Вот некоторые признаки, которые могут указать стоматологу на возможные проблемы со сном:

стирание зубов (бруксизм) - признак ночного скрежетания зубами, которое часто связано со стрессом или нарушениями сна, такими как апноэ

признаки обструктивного апноэ сна - пациент имеет узкое небо, маленькую нижнюю челюсть или другие анатомические особенности, которые могут свидетельствовать об ограничении дыхательных путей

жалобы на дневную сонливость, храп, сухость во рту по утрам

сухость во рту или признаки храпа - могут свидетельствовать о дыхании ртом во сне или наличие храпа или апноэ

воспаление десен или изменения прикуса - иногда также могут быть связаны с нарушением функций сна

Если вы курите

Курение может проявляться рецессией десен и повышенным риском рака ротовой полости.

К другим признакам относятся:

пожелтение зубов - никотин и смолы из сигарет оставляют пятна на эмали, особенно на передних зубах

налет и зубной камень - у курильщиков чаще образуется более плотный и темный налет, который быстро превращается в зубной камень

запах изо рта (галитоз) - стойкий, характерный запах табака или "общий" неприятный запах

изменения десен - у курильщиков десны могут выглядеть бледнее из-за пониженного кровообращения, чаще бывают воспаления

Если в рационе много вредных продуктов питания

Важно знать, что пищевые привычки оставляют следы - липкий налет от частых перекусов или пятна от кофе или чая.

Состояние эмали также может свидетельствовать о частом употреблении особенно кислых продуктов и напитков, таких как цитрусовые и газированные напитки.

Определенные признаки кариеса могут свидетельствовать о высоком потреблении сахара или частых перекусах. Окраска зубов может говорить мне об употреблении кофе, чая, вина или табака .

Если у вас было стоматологическое лечение

Стоматолог может увидеть, что у человека уже было стоматологическое лечение по нескольким признакам: