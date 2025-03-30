Шпинат ежедневно: польза или вред для здоровья?

Шпинат считается суперфудом благодаря высокому содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Однако чрезмерное потребление шпината может иметь и побочные эффекты. Что происходит с организмом, если есть шпинат ежедневно?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well .

Польза шпината для здоровья

Повышает уровень железа

Дефицит железа является довольно распространенным состоянием. Если вы постоянно испытываете низкий уровень энергии, причиной может быть дефицит железа.

Одна чашка вареного шпината содержит более трети вашей суточной потребности в железе. Рекомендуемая суточная норма потребления железа для взрослых составляет 18 мг.

Из-за высокого содержания железа шпинат способствует выработке гемоглобина - белка, который помогает переносить кислород в крови. Железо в шпинате может трудно усваиваться, потребление его с продуктами с высоким содержанием витамина С, такими как клубника, сладкий перец и апельсины, может помочь организму усвоить его больше.

Снижает риск рака

Диеты с высоким содержанием фруктов и овощей, включая шпинат, могут помочь снизить риск развития некоторых видов рака. В частности, большое количество фолиевой кислоты в шпинате может помочь снизить риск рака толстой кишки.

Может снизить артериальное давление

Диетолог Ван На Чун рассказал, что нитраты - это соединения, которые часто получают плохую репутацию из-за их связи с вяленым мясом. Однако важно отметить, что эти соединения также можно найти в природных продуктах, таких как листовая зелень и корнеплоды, что обеспечивает определенную пользу для здоровья.

Шпинат естественным образом содержит высокое содержание нитратов, поэтому поддерживает здоровье сердца и снижая артериальное давление. Нитраты из шпината в организме превращаются в оксид азота, который действует как сосудорасширяющее средство, улучшая кровоток в артериях.

Поддерживает здоровье глаз

В шпинате больше витамина А, чем в моркови, он также богат антиоксидантами, витаминами Е и С.

Шпинат имеет высокое содержание антиоксидантов, таких как лютеин и зеаксантин, которые могут улучшить здоровье глаз и потенциально снизить риск возрастной дегенерации желтого пятна.

Исследования показали, что эти два антиоксиданта могут сыграть определенную роль в снижении риска катаракты. К тому же лютеин может помочь защитить сетчатку глаза от окислительного стресса, вызванного диабетом.

Улучшает пищеварение

Употребление больше шпината может помочь уменьшить запор и поддерживать процесс в пищеварительном тракте. Шпинат является хорошим источником клетчатки и воды - двух питательных веществ, которые поддерживают нормальное пищеварение.

Одна чашка вареного шпината содержит более 4 г клетчатки.

Сохраняет кости крепкими

Шпинат является отличным источником витамина K, который помогает поддерживать минерализацию костей. В нем также много оксалатов, которые связывают кальций.

Кому нельзя есть шпинат

Определенные соединения и питательные вещества в шпинате могут взаимодействовать с лекарствами или добавками и вызывать побочные эффекты для некоторых людей.

Усвоение кальция

Если вы принимаете добавку кальция, лучше избегать одновременного употребления шпината. Оксалаты в шпинате связываются с кальцием, что затрудняет усвоение минерала организмом.

Риск образования камней в почках

Если вы склонны к образованию камней в почках, то также стоит ограничить потребление шпината. Когда оксалаты связываются с кальцием, они образуют кристаллы оксалата кальция, что повышает риск образования камней в почках у некоторых людей.

5 способов насладиться шпинатом

Благодаря мягкому вкусу и нежной консистенции вы можете наслаждаться шпинатом сырым или вареным. Кроме того, он очень универсален, поэтому вы можете легко добавлять его в различные соленые и сладкие блюда.

Добавьте его в супы

Добавлять шпинат в супы и рагу - это быстрый и простой способ добавить больше овощей в рацион. Поскольку крупные листья шпината легко увядают при нагревании, это отличный способ повысить питательные вещества в блюде.

Добавляйте в смузи

Смузи - это отличное место для включения шпината, потому что вкус незаметен, и он легко добавляет дополнительное количество витаминов и минералов.

Салаты

Листовая зелень - отличный способ украсить любой салат большим количеством питательных веществ и более ярким цветом.

Поскольку шпинат сытнее многих салатов, он менее вероятно увядает или впитывает влагу, если его смешивать с другими ингредиентами для приготовления пищи.

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