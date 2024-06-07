Есть две категории. Врач рассказала, как выбрать лучший крем от солнца

В Украине лето в разгаре, а с ним и активное солнце, от которого нужно защищать кожу. В этом помогут специально предназначенные кремы и эмульсии.

Как правильно выбрать лучшую защиту, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

На что нужно обратить внимание, покупая солнцезащитный крем?

Смотрите, чтобы средство имело SPF (фактор защиты от солнца) 30 или выше

и защищало, как от UVA, так и от UVB лучей.

Также обращайте внимание, водостойкое ли средство (защищает детей в воде в течение 40-80 минут).

Есть 2 большие категории солнцезащитных средств

Минеральный солнцезащитный крем (неорганический или физический солнцезащитный крем) работает поверх кожи и действует как барьер для солнечных лучей.

Он содержит цинк или титан. Такие средства может быть немного трудно втирать, поскольку они предназначены для того, чтобы оставаться на поверхности кожи, поэтому они могут сделать беловатой кожу. У некоторых даже есть веселые цвета, которые нравятся детям.

Минеральный солнцезащитный крем начинает действовать, как только его наносят, но он легко смывается водой или потом. Для чувствительной кожи выбирайте минеральные солнцезащитные средства с активными ингредиентами оксида цинка или диоксида титана.

Используйте защитный крем на солнце (фото: freepik.com)

Солнцезащитные кремы на химических фильтрах

Они защищают кожу, поглощая солнечные лучи как губка. Такие средства превращают лучи в тепло, а затем выделяют это тепло из кожи.

Поскольку он впитывается в верхний слой кожи, он не оставляет беловатого налета на коже, как минералы, и не так легко смывается. Но для начала работы может потребоваться 15-30 минут.

Кому нужен солнцезащитный крем?

Абсолютно каждый ребенок нуждается в защите от солнца. По словам педиатра, Американская академия дерматологии (AAD) рекомендует всем детям -независимо от оттенка кожи - использовать солнцезащитный крем из SPF 30 или выше.

Хотя темная кожа имеет больше меланина и загорает легче, чем обгорает, загар является признаком повреждения кожи солнцем. Темнокожие дети также могут получить болезненные солнечные ожоги.

Кстати, SPF 30 отфильтровывает примерно 97% UVB-излучения, тогда как SPF 50 отфильтровывает примерно 98%.

Медик советует держать детей младше 6 месяцев подальше от солнца. Выходя на улицу, одевайте малыша в легкую одежду, которая закрывает ручки и ножки и не забудьте шляпку с полями.

Детям до 6 месяцев лучше использовать минеральный солнцезащитный крем. Применяйте солнцезащитный крем всегда, когда дети на солнце!