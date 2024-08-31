Как сейчас выглядит и чем занимается звезда "Х-фактора" Мария Рак, которая довела до крика Тину Кароль

Мария Рак - украинская певица, которая заняла второе место в первом сезоне шоу "Х-фактор" (2010), а затем принимала участие в вокальном проекте "Голос країни" и даже попала в скандал, разозлив Тину Кароль.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, как сложилась творческая и личная жизнь артистки, а также где она находится во время полномасштабной войны.

Начало карьеры и участие в "Х-факторе"

Мария Рак родилась в городе Бородянка (Киевская область). Пением будущая звезда увлекалась с 3 лет и с тех пор мечтала стать известной певицей. Позже окончила музыкальную школу по классу гитары и Киевскую эстрадно-цирковую академию им. Л. Утесова, где училась эстрадному вокалу.

Когда девочке было 14 лет, из семьи ушел отец, и это стало для нее очень большим потрясением.

Еще до участия в шоу "Х-фактор" Мария Рак была солисткой небольшой киевской кавер-группы. Имея огромное желание развиваться, она постоянно ходила на всевозможные кастинги, но нигде не проходила.

В 16 лет она стала участницей шоу "Х-фактор", где попала в команду "Девушки" под руководством продюсера Игоря Кондратюка. Первый сезон вышел в эфир в сентябре 2010 года на телеканале СТБ.

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Рак дошла до финала, но заняла второе место, уступив первенство оперному певцу Алексею Кузнецову. Отметим, что в этом проекте артистка познакомилась с Дмитрием Монатиком, с которым она продолжала общаться и после съемок, когда его карьера начала развиваться с бешенной скоростью.

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Творческая пауза в связи с декретом

Через 3 года после "Х-фактора" Рак забеременела и вышла замуж за Александра Чунина - бас-гитариста группы The Maneken Евгения Филатова. Девушка сконцентрировалась на семье и материнстве, забросив творчество и карьеру на долгие годы.

Мария Рак с мужем (фото: instagram.com/mariarak_official)

"Три года я фанатично занималась ребенком, его воспитанием. Домашние роды, эко-материнство, только грудное вскармливание, совместный сон - все это требовало очень много внимания и сил. И я сильно выдохлась за этот период. А понесло меня конкретно. Я думала, что материнство - мое призвание, что мне вообще нужно быть доулой. Я сама выпекала хлеб, мы жили на даче, в лесу, без связи по 2-3 недели. Был период, когда мы просто переезжали с места на место", - признавалась она.

Певица с мужем и сыном (фото: instagram.com/mariarak_official)

Однако брак артистки распался в 2020 году. Как отметила сама Мария, с мужем у них был "полный дисбаланс" и "каждый был сам по себе".

Участие и скандал на "Голосі країни"

В 2021 году Рак стала участницей 11 сезона шоу "Голос країни". Для "слепых прослушиваний" вокалистка выбрала песню Уитни Хьюстон Queen of the night, и не прогадала - к ней развернулись все тренеры.

Естественно, Мария выбрала MONATIK, который первым развернулся к ней, так как узнал ее по голосу.

Однако участие в популярном проекте обернулось для нее скандалом. Во время вокальных боев ее тренер, Дмитрий Монатик, выбрал другую участницу, поскольку она спела лучше. Марию могли спасти другие судьи при помощи "кражи" в свою команду, однако вокалистка отказалась.

"Я с благодарностью обращаюсь к судьям и оставляю проект, потому что мне хотелось поработать именно с тобой, Дима", - отметила артистка.

Эти слова разозлили наставницу другой команды - Тину Кароль. Певица обвинила Марию в манипуляции. В итоге судьям удалось уговорить девушку продолжить участие в шоу, а Надя Дорофеева пригласила ее в свою команду.

"Ладно", - недовольно сказала Рак.

"Не "ладно", а спасибо!", - прокомментировала чуть ли не с криком Кароль.

На видео этот момент можно посмотреть с 6:22.



В 2021 году она также выпустила трек "Легко".

Где сейчас Мария Рак

После начала полномасштабного вторжения девушка редко выходит на связь с подписчиками.

Певица в образе (фото: instagram.com/mariarak_official)

Известно, что в марте 2022 года она вместе с сыном покинула Украину.

Судя по публикациям, она жила в Бельгии, где давала благотворительные концерты в поддержку нашей страны. В некоторых постах Рак писала, что уже год живет не дома, а также рассказывала, как она скучает по родной стране.

Мария Рак сейчас (фото: instagram.com/mariarak_official)

В августе 2023 она приезжала в Украину, в родную Бородянку, которая сильно пострадала в начале войны. Артистка выступила на площади Шевченко в День Независимости.

За последний год певица опубликовала всего несколько постов. Один из них о материнстве, а в последнем Мария рассказала, что осуществила свою детскую мечту - съездила в Диснейленд на свой день рождения.

Мария Рак с сыном (фото: instagram.com/mariarak_official)