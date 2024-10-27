Поет и работает стоматологом: как сейчас выглядит победительница "Шанса" Олеся Киричук (фото)

Олеся Киричук - украинская исполнительница, которая победила в седьмом сезоне "Шанс". Она исполнила песню Лары Фабиан в финале и собрала рекордное количество зрительских голосов.

Что известно о певице из Львова, как она выглядит и как объединяет творческую карьеру с работой стоматолога - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Карьера Олеси Киричук

Будущая звезда родилась в семье медиков. Потому после окончания школы она поступила на факультет стоматологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого и стала успешным стоматологом. Однако Олеся, равно как и семья, любила музыку, а потому также она окончила Львовскую музыкальную школу имени Соломии Крушельницкой.

В 16 лет певица записала первую песню под названием "Музыка". Еще - пела в ансамбле Леси Салистры "Галицька перлина".

Олеся Киричук - победительница "Шанса" (7 сезон) (фото: facebook артистки)

"Шанс" и дальнейшая карьера

В 2006 году Киричук поняла, что такое популярность, поскольку победила в вышеупомянутом шоу "Шанс". Тогда она поразила не только музыкального продюсера Игоря Кондратюка, но и поклонников, ведь собрала более 70 тысяч зрительских голосов.

В 2012 году артистка пробовала свои силы на "Голосі країни", где ее звездным тренером был Олег Скрипка, однако там ей удалось продержаться не так долго. В том же году она представила композицию "Як ти мене знайдеш": песня сразу понравилась фанам и стала хитом. Потому вскоре был выпущен и клип на нее.

В 2014 году исполнительница дала масштабный концерт во Львовском оперном театре под названием, как и вышеупомянутая песня. Потом она выпустила трогательную композицию "Тато".

В 2016 году знаменитость начала работать с продюсерской компанией "Shulyar Artists", а затем с новой сольной программой "Золотое украинское ретро" выступала во Львове и Киеве. Также Киричук выпустила совместные музыкальные работы с лидером группы "Мэри" Виктором Винником. В 2010 году он стал автором ее песен и саундпродюсером.

Карьера стоматолога

Киричук удалось успешно соединить абсолютно две разные сферы - пение и стоматологию.

"Среди моих пациентов немало стоматологов и это говорит о моем высоком профессиональном уровне. Уже с третьего курса обучения на стоматологическом факультете начала практиковать. Но обучение в этой сфере не заканчивается никогда, ведь сфера стоматологии постоянно совершенствуется. Поэтому я постоянно посещаю курсы для повышения квалификации" , - комментировала она свою работу.

Олеся Киричук - стоматолог (фото: facebook артистки)

Более того, Виктор Винник также обращался к Киричук как к стоматологу и остался доволен качеством ее услуг.

"Мы с Олесей познакомились на сцене. Много лет сотрудничали. Но однажды она обратила внимание на мои зубы, мол, здесь есть над чем поработать. И я доверился Олесе. Люблю улыбаться, поэтому должен заботиться об улыбке. Рад, что моя подруга Олеся Киричук оказалась не только профессионалом на сцене, но и профессиональным стоматологом", - говорил музыкант.

В 2021 году стоматолог-ортопед открыла свой стоматологический центр во Львове.

Личная жизнь

Со своим избранником певица Марьяном Криськувым, который является музыкантом и владельцем львовской звукозаписывающей студии, познакомилась на свадьбе их общего друга.

Исполнительница говорила, что это не была любовь с первого взгляда, но мужчина покорил ее своей любовью к музыке и необычным видением мира. Пара встречалась несколько лет, прежде чем пойти под венец.

"В наших отношениях было все: много любви и немало трудностей, но мы вместе смогли преодолеть проблемы и понять, что хотим быть вместе", - делилась музыкант.

В 2018 году они узаконили свои отношения, а в 2022-м стали родителями - у влюбленных родился сын Устим.

Олеся Киричук замужем и воспитывает сына (фото: facebook артистки)

Соцсети

Олеся Киричук не слишком активна в сети - ее крайняя публикация в Facebook датирована еще сентябрем 2019 года. Однако на странице певицы можно найти архивные кадры выступлений, а также снимки, касающиеся ее стоматологической карьеры.

кадры из соцсетей Олеси Киричук (фото: facebook артистки)