Что стало с Александром Воевуцким - звездой 2000-х, который покорил шоу "Караоке на Майдане" и "Шанс" (фото)

Карьера Александра Воевуцкого

Свой музыкальный путь он начал с победы в программе "Караоке на Майдане", где спел с Александром Пономаревым. Позже артист принял участие в программе "Шанс" - во втором сезоне, вышедшем на экраны в 2004 году. Также он пробовал свои силы на "Голосі країни". После победы на "Шансе" Александр начал записывать песни и снимать клипы, и его популярность стремительно росла.

Александр Воевуцкий победил на "Шансе" (фото: facebook.com/TerytoriaA)

В одном из своих интервью певец рассказал, что около года работал с Николаем Тищенко. Впоследствии его продюсированием занялся старший брат Игорь, и их сотрудничество привело к выпуску нескольких совместных композиций.

В 2012 году Александр принял участие в "Голосі країни" и попал в команду Александра Пономарева. Звездный тренер со спины не узнал музыканта, поскольку его голос со времен "Караоке на Майдане" сильно изменился.

Между Александрами были конфликтные ситуации во время "Голосу". Одержать победу еще и в этом Воевуцком проекте не удалось.

Артист пользовался стремительной популярностью в прошлом (фото: facebook.com/TerytoriaA)

В какой-то момент своей жизни музыкант столкнулся с финансовым кризисом. Чтобы улучшить ситуацию, он начал писать песни и продавать их, сначала за 200 долларов, а впоследствии суммы начали расти. Александр - автор песен для Ирины Билык, Виталия Козловского, Оли Поляковой, Екатерины Бужинской, группы "Авиатор" и других исполнителей. Он писал хиты также для некоторых российских звезд.

Александр Воевуцкий сегодня

О знаменитости не так много информации, и он практически не появляется в публичном пространстве, ведь не ведет соцсети. В 2020 году стало известно, что Александр вместе с женой переехал из Киева в Житомир.

Там он якобы создал небольшой кофейный бизнес, открыл клининговую компанию, а также стал общественным деятелем и кандидатом в депутаты Житомирского городского совета от "Партии развития общин".

Александр Воевуцкий родом из Житомира (фото: facebook.com/TerytoriaA)

Во время полномасштабного вторжения артист вместе с женой и тремя детьми выехал в Польшу. За границей у него родился четвертый ребенок. Некоторые детали об Александре рассказал его старший брат Игорь.

"Александр привлечен как волонтер. Он выехал с семьей за границу - у Саши к началу полномасштабной войны жена была беременна четвертым ребенком. У него три дочери, ему нельзя было здесь оставаться", - говорил Воевуцкий-старший.

"Мы все ему сказали, чтобы он обязательно уезжал и был со своими детьми. Он мне помогает, сначала помогал - много передал нужных вещей, помогал финансово. Сейчас он еще в Польше, у него родилась четвертая дочь, он с семьей пока там живет", - добавил музыкант, волонтер и военнослужащий.

Александр Воевуцкий вместе с женой живет за границей (скриншоты)