Экс-солист группы "Авиатор" вступил в ряды ВСУ
Украинский певец и экс-участник группы "Авиатор" Игорь Воевуцкий присоединился к рядам ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу исполнителя.
Так, артист опубликовал фото, где он изображен в военной форме.
Он рассказал, что будет служить на фронте как военный спасатель. Воевуцкий уже прошел курс по оказанию помощи раненым в боевых условиях (ТССС) и успешно сдал экзамен на физическую подготовку.
"Прошел курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасателя! Это был один из самых сложных экзаменов в моей жизни! Особенно физически! Практику принимают у максимально физически истощенного бойца и под постоянным психологическим давлением! Всего за этот день сделал около 700 отжиманий, не считая приседаний с оружием и постоянных планок", - написал певец.
Игорь Воевуцкий (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)
Воевуцкий также призвал своих подписчиков присоединиться к сбору средств для приобретения личных предметов первой необходимости.
"Осталось разобраться с броником, обувью и активными наушниками", - отметил военнослужащий.
Кто такой Игорь Воевуцкий
Воевуцкий получил известность как участник группы "Авиатор", созданной в 2005 году в Киеве. Наибольшую популярность коллективу принесли русскоязычные хиты "Возвращайся", "Мания", "Подарок", "Берега" и "За тобой".
В 2018-м Воевуцкий ушел из группы.
Он женат, и вместе с женой Иванной воспитывает сына, который родился весной 2022 года, а также 17-летнюю дочь.
Игорь Воевуцкий (фото: facebook.com/igor.voevutskiy)
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