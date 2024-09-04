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Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Среда 04 сентября 2024 08:15
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Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой Александр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)
Автор: Катерина Собкова

Александр Кривошапко - украинский артист, финалист первого сезона вокального шоу "Х-Фактор" (2010), а также экс-супруг хореографа Татьяны Денисовой, которая поддерживает войну в Украине и сейчас живет в России.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, чем певец занимается сегодня и где находится.

Что известно об Александре Кривошапко

Александр родился в городе Мариуполь (Донецкая область). Учился в музыкальной школе по классу трубы. Начиная с 8 лет участвовал в конкурсах эстрадной песни.

Окончил Мариупольское музыкальное училище, после чего поступил в российскую академию музыки им. Гнесиных. Впоследствии из-за участия в программе "Х-фактор" перевелся в консерваторию им. Чайковского и вступил в КПИ.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Александр Кривошапко (фото: facebook.com/AlexanderKrivoshapko.Official)

Участие в "Х-факторе"

На кастинге шоу Кривошапко исполнил песню Vivo Per Lei Андреа Бочелли. Стал одним из фаворитов после исполнения в первом прямом эфире песни Je t'aime Лары Фабиан.

В седьмом туре жюри исключили его из числа участников. Однако это решение с возмущением восприняли фанаты певца: они писали петиции, устраивали демонстрации перед зданием телеканала СТБ. Впоследствии руководство телеканала возвратило Александра и он дошел до полуфинала.

Несмотря на то, что он не одержал победу, певец стал много гастролировать, выпускать песни и снимать видеоклипы.

Личная жизнь

В 2011 году Кривошапко женился на Татьяне Денисовой - известном хореографе, главной постановщице "Х-Фактора" и судье проекта "Танцуют все". Избранница певца была старше его почти на 12 лет.

После многочисленных ссор, скандалов и даже рукоприкладства супруги развелись. К слову, Денисова после бегства в РФ уже получила российское гражданство.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Кривошапко и Денисова (фото: wikipedia.org)

После развода с Денисовой Кривошапко был в гражданском браке с актрисой и моделью из Запорожской области Мариной Кински. В августе 2017 года у них родилась дочь Алиса.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Артист с гражданской женой Мариной (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Затем певец повел под венец косметолога, которую звали Мария. Об отношениях с ней мужчина объявил в 2021 году. Однако пара прожила вместе недолго, а о причинах расставания Александр не стал рассказывать общественности.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Певец с Марией (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Осенью 2023 года у певца завязались новые романтические отношения с девушкой Кристиной, которую он назвал "своим лучиком света".

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Новая возлюбленная артиста (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Где сейчас Александр Кривошапко

После начала полномасштабного вторжения РФ артист занялся волонтерством: помогал переселенцам из Мариуполя, Донецкой области и Харькова и даже создал собственный благотворительный фонд "Братское сердце", который занимался перевозками гуманитарной помощи.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Кривошапко летом 2022 года (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Летом 2022 года певец рассказывал, что поступил на службу в ряды добровольческого батальона.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Певец в начале полномасштабного вторжения (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Однако он каким-то образом в том же году он выехал за пределы Украины. Более того, в его блоге стали появляться фото из разных стран - например, он уже успел побывать в Италии.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне ДенисовойГде сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне ДенисовойГде сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Где сейчас Кривошапко (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

А в последнее время на публикациях стоит геолокация, по которой несложно определить, что он в Америке.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне ДенисовойГде сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне Денисовой

Снимки из США (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

В шапке профиля Instagram Кривошапко указал, что он "отец, певец, музыкант и спортсмен". Он также публикует фото и видео со своей 7-летней дочерью.

Где сейчас певец Александр Кривошапко, который был женат на скандальной Татьяне ДенисовойПевец с дочкой (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Примечательно, что последние публикации украинский артист делал на русском или английском языке.

Ранее Александр Кривошапко рассказал, как у него умерла бабушка в Мариуполе.

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Для написания материала были использованы такие источники: Wikipedia, Instagram-страница Александра Кривошапко, 24 канал.

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