Что делать пациентам, если в госбольнице требуют деньги за услуги

Что делать пациентам, если у них требуют деньги за лечение

"Если в заведении, которое имеет договор с НСЗУ, требуют самостоятельно покупать лекарства, или оплачивать услуги, которые оплачиваются по Программе медицинских гарантий и есть в Национальном перечне основных лекарственных средств, мы советуем обратиться за разъяснениями к руководителю больницы. Или к учредителю заведения здравоохранения - соответствующего органа местных властей", - заявляют в службе.

Если общение с руководителем больницы не дало результата - следует подать жалобу в НСЗУ. Срок рассмотрения жалобы - 30 рабочих дней, но в большинстве случаев разбирательство занимает не более 10 рабочих дней.

В каких случаях нужно заявить о нарушении:

вымогание средств за предоставление услуг, гарантированных программой медицинских гарантий

вымогание средств за заключение деклараций

требование покупки лекарств, расходных материалов (стерильных наборов, рентгеновских пленок и т. п.)

отказ в предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий

отказ в заключении деклараций

принуждение к уплате "благотворительного" взноса в определенную организацию по указанным реквизитам или вымогание такого взноса наличными

появление в кабинете медицинских информационных систем записей об услугах, которые фактически не были вами получены

предоставление некачественных медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий

неэтичное поведение сотрудников учреждения здравоохранения

врач не информирует пациента о наличии программы "Доступні ліки" и отказывается выписывать рецепты, подлежащие реимбурсации

аптечное заведение отказывается отпустить лекарства или препараты, которые врач выписал пациенту при их наличии

вымогание средств за лекарства, подлежащие полному возмещению средств

Куда и как подать жалобу

В случае возникновения вышеупомянутых ситуаций, пациент может подать жалобу через электронную форму на сайте НСЗУ в разделе " Гражданам " или по бесплатному номеру 16-77 и она будет зафиксирована оператором горячей линии.

Или можно отправить официальное письмо по электронной почте info@nszu.gov.ua или обычной почтой (проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073) или написать обращение на личном приеме граждан.

В жалобе в НСЗУ следует указать следующие данные:

фамилия, имя и отчество пациента, дату рождения. В случае написания жалобы от имени третьего лица необходимо предоставить документы, подтверждающие ваше право представлять интересы другого лица

укажите дату события, изложенного в жалобе

укажите название больницы. Если есть возможность, добавьте код ЕГРПОУ - его можно найти в интернете

напишите должность, фамилию, имя и отчество лица, которое требовало оплату за медицинские услуги, лекарства или другие материалы или отказывалось предоставить услугу

подробно опишите ситуацию, которая с вами произошла

по возможности укажите сумму средств, которую вам пришлось потратить, или какую из вас потребовали. При наличии добавьте копии чеков на лекарства или медицинские услуги, которые пришлось приобрести за свой счет

укажите свои контакты, которые помогут вам связаться: номер мобильного или стационарного телефона, электронный адрес, почтовый адрес

если остались вопросы по оформлению обращения с жалобой, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 и вам всегда предоставят подробную консультацию наши специалисты горячей линии

"Подать жалобу в НСЗУ может сам пациент или его уполномоченное лицо. Если обращение представляет уполномоченное лицо, нужно предоставить документ, подтверждающий право подавать обращение от имени пациента", - объясняют в НСЗУ.

Документами, подтверждающими полномочия представителя, могут быть, например, нотариально удостоверенная доверенность физического или юридического лица, свидетельство о рождении ребенка или решение о назначении опекуном или попечителем.

Получив жалобу, в первую очередь специалисты отдела направляют запрос в учреждение здравоохранения с целью получения разъяснений и информируют об этом действии человека, который оставил жалобу.

"Если заведение здравоохранения признает свою неправоту, то восстанавливает права пациента (возвращает деньги или предоставляет бесплатное лечение). После чего информирует об этом НСЗУ, а Национальная служба здоровья, в свою очередь, - пациента. Если же в больнице нарушения отрицают, НСЗУ имеет право передать дело в правоохранительные органы", - говорят в службе.

В НСЗУ отмечают, что пациенты не должны молчать в случае нарушения их прав и требования средств за медицинские услуги, которые уже оплатило государство.

Какое может ждать наказание врача

При выявлении нарушений НСЗУ может обращаться в заведение с требованием вернуть средства пациенту, применять штрафные санкции к заведению, расторгать договор с медучреждением, обращаться в правоохранительные органы.

"Для того, чтобы жалоба имела положительный результат - важно предоставить как можно больше фактов и доказательств вымогательства средств (чеки, фото или видео, имена медработников, требовавших средства). Это поможет установить факт вымогательства и вернуть пациенту средства", - объясняют в НСЗУ.

После получения жалобы НСЗУ проводит проверку:

направляет письма в заведение здравоохранения с просьбой предоставить обоснованное объяснение ситуации, принять меры по недопущению в дальнейшем случаев нарушения и ограничения прав пациентов на медицинское обслуживание по Программе медицинских гарантий. Также НСЗУ просит восстановить права пациента и вернуть средства, которые пациент уплатил за медицинские услуги, оплачиваемые НСЗУ по договору с этим заведением

НСЗУ также направляет письмо владельцу заведения, поскольку вопросы организации медицинского обслуживания населения касаются компетенции органа местного самоуправления. Он несет ответственность за последствия деятельности хозяйствующих субъектов, принадлежащих к коммунальному сектору экономики

"Если главный врач не восполняет права пациента или не возвращает средства за услуги, за которые уже заплатило государство, то НСЗУ направляет письма в правоохранительные органы. В частности, в Национальную полицию Украины, органы прокуратуры. Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор из НСЗУ и остаться без финансирования из Государственного бюджета", - говорят в службе.

НСЗУ имеет право применить штрафные санкции, если медучреждение не выполняет условия договора. Например, потребовать вернуть 0,1% от суммы договора по соответствующему пакету медицинских услуг за каждый выявленный случай оплаты пациентом бесплатных услуг.

Как доказать правонарушение

Чтобы правильно подать жалобу, необходимо изложить ситуацию подробно.

"Очень важно, чтобы в обращении была вся имеющаяся у пациента информация о нарушении его прав: название медицинского учреждения, имя врача и т. д. Иначе НСЗУ обращается к заявителю для уточнения информации, и рассмотрение жалобы занимает гораздо больше времени", - отмечают в структуре.

При подаче жалобы важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств (чеки, фото или видео, имена медработников, требовавших средства). Это поможет установить факт нарушения.

Как часто возникают такие жалобы у пациентов.

НСЗУ за 2023 год получила 1824 жалобы. Из них 517 жалоб за вымогание средств, 453 - отказ в предоставлении медицинских услуг, предусмотренных Программой медицинских гарантий, 333 - создание фиктивных электронных медицинских записей, 151 - предоставление некачественных медицинских услуг, 131 - неэтичное поведение. Все остальные тематики жалоб - менее 50. В 391 жалобе нарушение не было выявлено.

"Стабильность и надежное партнерство являются приоритетом работы НСЗУ, особенно во время войны. Мы реализуем Программу медицинских гарантий в интересах пациентов - чтобы каждый человек имел доступ к надлежащему лечению, а медучреждения своевременно получали оплату за свою работу", - отмечают в НСЗУ.