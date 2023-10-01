Що робити пацієнтам, якщо у державній лікарні вимагають гроші за послуги

Програма державних гарантій забезпечує українцям безкоштовне лікування. Втім досі трапляються випадки, коли за послуги, які оплачує медзакладам держава, з пацієнта вимагають гроші.
Що робити у таких випадках, та куди звертатись зі скаргами, РБК-Україна розпитало в НСЗУ.
"Якщо у закладі, який має договір із НСЗУ, вимагають самостійно купувати ліки, або оплачувати послуги, які оплачуються за Програмою медичних гарантій і є в Національному переліку основних лікарських засобів, ми радимо звернутися за роз’ясненнями до керівника лікарні. Або ж до засновника закладу охорони здоров’я - відповідного органу місцевої влади", - заявляють у службі.
Якщо спілкування з керівником лікарні не дало результату - слід подати скаргу до НСЗУ. Строк розгляду скарги - 30 робочих днів, але у більшості випадків розгляд займає не більше, ніж 10 робочих днів.
У яких випадках треба заявити про порушення:
У разі виникнення вищезгаданих ситуацій, пацієнт може подати скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі "Громадянам" або за безкоштовним номером 16-77 і її буде зафіксовано оператором гарячої лінії.
Або ж можна надіслати офіційний лист електронною поштою info@nszu.gov.ua чи звичайною поштою (проспект Степана Бандери, 19, м. Київ, 04073) чи написати звернення на особистому прийомі громадян.
У скарзі до НСЗУ потрібно вказати такі дані:
"Подати скаргу до НСЗУ може сам пацієнт або його уповноважена особа. Якщо звернення подає уповноважена особа, потрібно надати документ, який підтверджує право подавати звернення від імені пацієнта", - пояснюють в НСЗУ.
Документами, що підтверджують повноваження представника, можуть бути, наприклад, нотаріально посвідчена довіреність фізичної або юридичної особи, свідоцтво про народження дитини або рішення про призначення опікуном чи піклувальником.
Отримавши скаргу, першочергово фахівці відділу направляють запит до закладу охорони здоров’я з метою отримання роз’яснень та інформують скаржника про цю дію.
"Якщо заклад охорони здоров’я визнає свою неправоту, то поновлює права пацієнта (повертає гроші чи надає безоплатне лікування). Після чого інформує про це НСЗУ, а Національна служба здоров’я, своєю чергою, - пацієнта. Якщо ж у лікарні порушення заперечують, НСЗУ має право передати справу у правоохоронні органи", - кажуть у службі.
У НСЗУ наголошують, що пацієнти не мають мовчати у разі порушення їхніх прав та вимагання коштів за медичні послуги, які вже оплатила держава.
При виявленні порушень НСЗУ може звертатися до закладу з вимогою повернути кошти пацієнту, застосовувати штрафні санкції до закладу, розривати договір з медзакладом, звертатися до правоохоронних органів.
"Для того, щоб скарга мала позитивний результат - важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт вимагання та повернути пацієнту кошти", - пояснюють в НСЗУ.
Після отримання скарги НСЗУ проводить перевірку:
"Якщо головний лікар не повновлює права пацієнта або не повертає коштів за послуги, за які вже заплатила держава, то НСЗУ направляє листи до правоохоронних органів. Зокрема до Національної поліції України, органів прокуратури. Медзаклад, в якому вимагали гроші з пацієнта, ризикує втратити договір з НСЗУ і залишитися без фінансування із Державного бюджету", - кажуть у службі.
НСЗУ має право застосувати штрафні санкції, якщо медзаклад не виконує умов договору. Наприклад, вимагати повернути 0,1% від суми договору за відповідним пакетом медичних послуг за кожний виявлений випадок оплати пацієнтом безоплатних послуг.
Щоб правильно подати скаргу, необхідно викласти ситуацію детально і з подробицями.
"Дуже важливо, щоб у зверненні була вся наявна у пацієнта інформація про порушення його прав: назва медичного закладу, ім’я лікаря тощо. Інакше НСЗУ звертається до заявника для уточнення інформації, і розгляд скарги займає набагато більше часу", - зазначають у структурі.
При подані скарги важливо надати якомога більше фактів та доказів вимагання коштів (чеки, фото чи відео, імена медпрацівників, які вимагали кошти). Це допоможе встановити факт порушення.
НСЗУ за 2023 рік отримала 1824 скарги. З них 517 скарг за вимагання коштів, 453 - відмову у наданні медичних послуг, передбачених Програмою медичних гарантій, 333 - створення фіктивних електронних медичних записів, 151 - надання неякісних медичних послуг, 131 - неетичне поводження. Усі інші тематики скарг - менше 50. У 391 скарзі порушення не було виявлено.
"Стабільність та надійне партнерство є пріоритетом роботи НСЗУ, особливо під час війни. Ми реалізовуємо Програму медичних гарантій в інтересах пацієнтів - щоб кожна людина мала доступ до належного лікування, а медзаклади своєчасно отримували оплату за свою роботу", - зазначають в НСЗУ.
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