Ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь: как ее получить
Ветераны, нуждающиеся в психологической поддержке, могут ее получить бесплатно по Программе медицинских гарантий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу НСЗУ в Facebook.
Как ветеранам получить бесплатную помощь
"Забота о своем ментальном здоровье особенно важна во время войны. Ветеран, как и каждый украинец, может бесплатно получить психическую поддержку, консультации необходимых врачей-специалистов, бесплатные или с частичной доплатой лекарства при расстройствах психики и поведения, а также амбулаторное и стационарное лечение", - пишут в службе.
Они призывают людей, нуждающихся в помощи, обратиться к семейному врачу, который работает в заведении с договором на пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
"Семейные врачи, терапевты и педиатры этих заведений прошли курс от Академии НСЗУ "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP", - объясняют в НСЗУ.
Какую психологическую поддержку может оказать врач первичной медицинской помощи
- первая психологическая помощь
- выявление психических и неврологических расстройств
- направление на лабораторные и инструментальные исследования
- лечение под контролем семейного врача
- психологическая поддержка членов семьи
Какие есть варианты помощи
При необходимости врач первичной медицинской помощи направит ветерана к психиатру.
Также военный может напрямую обратиться к психиатру в учреждении, которое имеет договор на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Направление к психиатру - не обязательно.
"Пациент может получать психиатрическую помощь на дому, если расстройство некритическое. Такая поддержка предусмотрена пакетом "Психиатрическая помощь, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами". Чтобы воспользоваться услугами, нужно электронное направление у семейного врача или психиатра", - говорят в службе.
Также программа медицинских гарантий покрывает стационарное лечение людей с психиатрическими расстройствами.
Найти семейного врача, оказывающего ментальную поддержку, а также заведение для психиатрической помощи можно:
- в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77
- по этой ссылке. В поле фильтров выберите область и группу услуг
Раньше мы писали о том, как украинцы могут получить бесплатно психологическую помощь.
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