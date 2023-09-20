Ветераны имеют право на бесплатную психологическую помощь: как ее получить

Ветераны, нуждающиеся в психологической поддержке, могут ее получить бесплатно по Программе медицинских гарантий.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу НСЗУ в Facebook.

Как ветеранам получить бесплатную помощь

"Забота о своем ментальном здоровье особенно важна во время войны. Ветеран, как и каждый украинец, может бесплатно получить психическую поддержку, консультации необходимых врачей-специалистов, бесплатные или с частичной доплатой лекарства при расстройствах психики и поведения, а также амбулаторное и стационарное лечение", - пишут в службе.

Они призывают людей, нуждающихся в помощи, обратиться к семейному врачу, который работает в заведении с договором на пакет "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

"Семейные врачи, терапевты и педиатры этих заведений прошли курс от Академии НСЗУ "Ведение распространенных психических расстройств на первичном уровне медицинской помощи с использованием руководства mhGAP", - объясняют в НСЗУ.

Какую психологическую поддержку может оказать врач первичной медицинской помощи

первая психологическая помощь

выявление психических и неврологических расстройств

направление на лабораторные и инструментальные исследования

лечение под контролем семейного врача

психологическая поддержка членов семьи

Какие есть варианты помощи

При необходимости врач первичной медицинской помощи направит ветерана к психиатру.

Также военный может напрямую обратиться к психиатру в учреждении, которое имеет договор на пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Направление к психиатру - не обязательно.

"Пациент может получать психиатрическую помощь на дому, если расстройство некритическое. Такая поддержка предусмотрена пакетом "Психиатрическая помощь, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами". Чтобы воспользоваться услугами, нужно электронное направление у семейного врача или психиатра", - говорят в службе.

Также программа медицинских гарантий покрывает стационарное лечение людей с психиатрическими расстройствами.

Найти семейного врача, оказывающего ментальную поддержку, а также заведение для психиатрической помощи можно: