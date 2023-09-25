В НСЗУ напомнили о бесплатной услуге для ветеранов: о чем идет речь
Национальная служба здоровья Украины напомнила, что лечение инфаркта с проведением стентирования и без этой процедуры является бесплатным для ветеранов по Программе медицинских гарантий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаюсь на публикацию НСЗУ в Facebook.
Что нужно знать о лечении инфаркта
"Инфаркт - самая распространенная болезнь сердца. Во время острого инфаркта миокарда жизненно важно как можно быстрее обратиться за помощью", - отмечают медики.
Нужно срочно вызвать "скорую" по номеру 103 при наличии этих симптомов:
- боль в области сердца или за грудиной, которая имеет жгучий характер и не проходит после отдыха и приема нитроглицерина
- одышка
- учащенное сердцебиение
- резкая слабость
Помощь оказывается в заведении, заключившем договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда". Таких больниц сейчас 73, из них - три частных.
"Диагностика и лечение инфаркта для ветерана - бесплатная. Включая лекарства, медизделия и обследования. Их стоимость больницы оплачивает Национальная служба здоровья Украины", - говорят специалисты.
За оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда с проведением стентирования служба платит 43 573 грн, без стентирования - 25 261 грн.
Какие услуги бесплатны:
- непрерывный мониторинг состояния пациента
- лабораторные исследования в круглосуточном режиме (в частности: клинический и биохимический анализ крови, группа крови и резус-фактор, коагуляционный гемостаз, глюкоза, количественное определение маркеров повреждения миокарда и т. д.)
- инструментальные исследования в круглосуточном режиме (в частности: ангиография сосудов, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген и т. д.)
- восстановление максимально возможного кровотока
- своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
- обеспечение компонентами и препаратами крови
- обеспечение лекарствами, входящими в Нацперечень, и закупаемыми централизованно Минздравом или в рамках других программ
- реабилитация
Также в службе отметили, что лечение инфаркта бесплатно для пациента как в случае доставки бригадой скорой помощи, так и в случае самообращения.
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