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В НСЗУ напомнили о бесплатной услуге для ветеранов: о чем идет речь

Понедельник 25 сентября 2023 13:57
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В НСЗУ напомнили о бесплатной услуге для ветеранов: о чем идет речь Лечение инфаркта для ветеранов бесплатно (фото: facebook.com/nszu.ukr)
Автор: Василина Копытко

Национальная служба здоровья Украины напомнила, что лечение инфаркта с проведением стентирования и без этой процедуры является бесплатным для ветеранов по Программе медицинских гарантий.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаюсь на публикацию НСЗУ в Facebook.

Что нужно знать о лечении инфаркта

"Инфаркт - самая распространенная болезнь сердца. Во время острого инфаркта миокарда жизненно важно как можно быстрее обратиться за помощью", - отмечают медики.

Нужно срочно вызвать "скорую" по номеру 103 при наличии этих симптомов:

  • боль в области сердца или за грудиной, которая имеет жгучий характер и не проходит после отдыха и приема нитроглицерина
  • одышка
  • учащенное сердцебиение
  • резкая слабость

Помощь оказывается в заведении, заключившем договор с НСЗУ по пакету "Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда". Таких больниц сейчас 73, из них - три частных.

"Диагностика и лечение инфаркта для ветерана - бесплатная. Включая лекарства, медизделия и обследования. Их стоимость больницы оплачивает Национальная служба здоровья Украины", - говорят специалисты.

За оказание медицинской помощи при остром инфаркте миокарда с проведением стентирования служба платит 43 573 грн, без стентирования - 25 261 грн.

Какие услуги бесплатны:

  • непрерывный мониторинг состояния пациента
  • лабораторные исследования в круглосуточном режиме (в частности: клинический и биохимический анализ крови, группа крови и резус-фактор, коагуляционный гемостаз, глюкоза, количественное определение маркеров повреждения миокарда и т. д.)
  • инструментальные исследования в круглосуточном режиме (в частности: ангиография сосудов, ЭКГ, ЭХО-КГ, рентген и т. д.)
  • восстановление максимально возможного кровотока
  • своевременное обезболивание на всех этапах диагностики и лечения
  • обеспечение компонентами и препаратами крови
  • обеспечение лекарствами, входящими в Нацперечень, и закупаемыми централизованно Минздравом или в рамках других программ
  • реабилитация

Также в службе отметили, что лечение инфаркта бесплатно для пациента как в случае доставки бригадой скорой помощи, так и в случае самообращения.

Раньше мы писали о том, как ветеранам получить бесплатную психологическую помощь.

Читайте также о том, как поддержать человека, потерявшего близких на войне.

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