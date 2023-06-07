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Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет для помощи: алгоритм действий

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Среда 07 июня 2023 11:39
Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет для помощи: алгоритм действий Как оказать помощь при подавлении (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Подавиться посторонним предметом может каждый, поэтому очень важно уметь быстро оказать помощь человеку, чтобы спасти ему жизнь. Также не менее важно знать алгоритм действий на случай, если вы подавились, а рядом никого нет для спасения.

Как помочь в этих случаях, рассказали в медицинской группе UaHealth в Instagram.

Когда и как применять прием Геймлиха

"Каждые 2 часа в мире умирает человек от удушья. Это может произойти с кем угодно и не надо быть супергероем, чтобы спасти чью-то жизнь в таком случае, а нужно знать прием Геймлиха", - пишут медики.

Они отмечают, что риски подавиться растут, если есть что-то на ходу или лежа. Поэтому лучше отказаться от таких привычек.

Прием Геймлиха применяют, когда человек подавился посторонним предметом и не дышит. Важно, если человек подавился и кашляет, то не трогайте его и не хлопайте по спине. Помочь нужно, если она совсем не дышит и не может кашлять.

Разверните человека к себе и поддержите, чтобы он не упал. Немного наклоните его и нанесите 5 ударов между лопатками. Если это не помогло, то обхватите человека руками вокруг талии. Сожмите свою руку в кулак, а другой рукой обхватите кулак. Надавите кулаком на живот между пупком и ребрами. И сделайте 5 резких толчков вверх.

Чередуйте свои действия, пока человек не выкашляет посторонний предмет.

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет для помощи: алгоритм действийВот так на практике выглядит применение Геймлиха (фото: Instagram.com/UaHealth)

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет, чтобы помочь

Медики также дали алгоритм действий на тот случай, если человек подавился, а рядом никого нет, чтобы помочь.

Следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • попробуйте выкашлять посторонний предмет
  • если не получается это сделать, то надавите кулаком на живот между пупком и ребрами и найдите поверхность, на которую можно опереться (это может быть спинка кресла, высокий стол).
  • тогда продвиньте кулак внутрь и вверх, словно имитируя движение, которое бы делали при приеме Геймлиха

Что делать, если вы подавились, а рядом никого нет для помощи: алгоритм действийВот так необходимо себе помочь при подавлении посторонним предметом (фото: Instagram.com/UaHealth)

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