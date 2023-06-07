Що робити, якщо ви подавились, а поруч нікого нема для порятунку: алгоритм дій

Подавитись стороннім предметом може кожен, саме тому дуже важливо вміти швидко надати допомогу людині, аби врятувати їй життя. Також не менш важливо знати алгоритм дій на випадок, якщо подавились ви, а поруч нікого нема для порятунку.

Як надати допомогу у цих випадках, розповіли у медичній групі UaHealth в Instagram .

Коли і як застосовувати прийом Геймліха

"Кожні 2 години у світі помирає людина від ядухи. Це може статись будь з ким і не треба бути супергероєм, щоб врятувати чиєсь життя в такому випадку, а треба знати прийом Геймліха", - пишуть медики.

Вони наголошують, що ризики подавитись зростають, якщо їсти щось на ходу або ж лежачи. Тому краще відмовитись від таких звичок.

Прийом Геймліха застосовують, коли людина подавилась стороннім предметом і не дихає. Важливо, якщо людина вдавилася і кашляє, то не чіпайте її і не плескайте по спині. Допомогти треба, якщо вона зовсім не дихає і не може кашляти.

Розверніть людину до себе і підтримайте, щоб вона не впала. Трохи нахиліть її і зробіть 5 ударів між лопатками. Якщо це не допомогло, то обхопіть людину руками навколо талії. Стисніть свою руку у кулак, а іншою рукою обхопіть кулак. Надавіть кулаком на живіт між пупком і ребрами. І зробіть 5 різких поштовхів вгору.

Чергуйте свої дії, аж поки людина не викашляє сторонній предмет.

Ось так на практиці виглядає застосування прийому Геймліха (фото: Instagram.com/UaHealth)

Що робити, якщо ви подавились, а поруч нікого нема, щоб допомогти

Медики також дали алгоритм дій на той випадок, якщо людина подавилась, а поруч нікого нема, аби допомогти.

Слід дотримуватись наступних рекомендацій:

спробуйте викашляти сторонній предмет

якщо не виходить це зробити, то надавіть кулаком на живіт між пупком і ребрами, та знайдіть поверхню, на яку можна спертися (це може бути спинка крісла, високий стіл).

тоді просуньте кулак всередину і вгору, наче імітуючи рух, який би робили при прийомі Геймліха

Ось так потрібно собі допомогти при подавленні стороннім предметом (фото: Instagram.com/UaHealth)