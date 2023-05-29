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Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть из-за него: врачи объяснили главные правила

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Понедельник 29 мая 2023 11:02
Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть из-за него: врачи объяснили главные правила Как правильно пользоваться кондиционером (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Спасением от летней жары являются кондиционеры, которые способны поддерживать комфортную температуру в помещении. Однако существует мнение, что они могут вызвать ряд болезней.

О том, действительно ли кондиционер может вызывать болезни и как правильно им пользоваться, объясняют врачи из клиники Rhinoklinaca в Instagram.

Можно ли заболеть из-за кондиционера

"Время поговорить о мифах и правилах безопасного пользования кондиционерами. Можно ли заболеть от кондиционера? Да, легионеллезом", - говорят медики.

При этом они отмечают, что это довольно редкий недуг, возбудителем которого являются бактерии, которые могут обитать в водной смеси, охлаждающей кондиционер.

"Если вы ни разу не слышали об этой болезни, можете удостовериться, насколько редко ее болеют", - добавляют врачи.

Как безопасно пользоваться кондиционером

  1. Необходимо увлажнять воздух и проветривать комнату. Кондиционер охлаждает уже имеющийся в комнате воздух, поэтому нужно периодически проветривать помещение. Это не вредит кондиционеру, но повышает электрозатраты.
  2. Следует регулярно чистить фильтры - раз в 2 месяца. В интернете есть ряд видео, которые показывают, как это можно сделать быстро в домашних условиях. Или можете каждый раз вызывать на дом специалиста.
  3. Раз в год приглашайте мастера для полной чистки.
  4. Направляйте воздух в потолок или регулируйте движение воздуха в ту или иную сторону, чтобы холодные потоки равномерно развеивались по комнате.
  5. Определите для себя комфортную температуру воздуха в помещении и, соответственно, постепенно снижайте температуру после возращения с жаркой улицы.

Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть из-за него: врачи объяснили главные правилаКак правильно пользоваться кондиционером летом (фото: freepik)

Раньше мы писали о том, как охладить квартиру без кондиционера.

Читайте также о том, какая пища летом представляет наибольшую опасность.

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