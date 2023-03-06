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Почему собаки рычат и насколько это опасно. Простое объяснение

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Понедельник 06 марта 2023 22:04
Почему собаки рычат и насколько это опасно. Простое объяснение Почему собаки рычат (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Собаки могут рычать как на чужих, так и на своих, но это не всегда означает, что они проявляют агрессию и могут напасть.

В чем причина такого поведения - читайте в материале Styler дальше.

Почему собаки рычат

Зачастую рычащий любимец совсем не угрожает хозяину и не пытается "завоевать" верховенство в доме.

Иногда рычание - это попытка собаки объяснить что-то хозяину, дать ему понять, что сложилась определенная неприятная ситуация. К примеру, пес может вам сказать, что ему что-то не нравится.

Собаки общаются через рычание

В некоторых случаях питомец пытается объяснить человеку, предупредить, что он испытывает неприятные ощущения, выполняя ту или иную команду хозяина.

Иногда рычание - попытка со стороны пса "рассказать" о своем страхе или своей неуверенности.

Такое поведение можно расшифровать также, как "Не приближайся ко мне" или "Не подходи к моим игрушкам".

Это совсем не означает, что пес агрессивно настроен. По всей вероятности, он просто хочет обеспечить защиту себе, ни на кого не нападая.

В любом случае не следует легкомысленно относиться к рычанию пса, ведь это все же предупреждение. Поэтому при взаимодействии с питомцем следует быть осторожными.

Раньше мы писали, почему собаки не слушают команду "нельзя".

Также сообщалось о 5 породах собак, которые считаются самыми дорогими в мире.

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