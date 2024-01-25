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НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

Украина, Четверг 25 января 2024 15:58
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НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд после падения в течение недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 26 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,5825 гривен за 1 доллар (+0,0573 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 40,9161 гривен за 1 евро (+0,0324 грн).

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 9 копеек до 37,57-37,59 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает официальный курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс в продаже вырос на 10 копеек до 38,30 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как сообщил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, сейчас мы наблюдаем довольно спокойный рынок и укрепление национальной валюты.

По его прогнозу, курс доллара может упасть на межбанке до 37 гривен благодаря выделению Украине западной финансовой помощи. "В случае позывных новостей о финансовой поддержке со стороны стран-членов Европейского Союза и США шанс увидеть курс в 36,50-37,00 грн/доллар растет", - считает Куренной.

В то же время, Национальный банк Украины ожидает, что международные партнеры окажут в 2024 году помощь на 37 млрд долларов. Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, деньги начнут поступать "в ближайшие месяцы".

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