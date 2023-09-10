Как определить фальшивые купюры и что делать с подделками
Фальшивые купюры имеют характерными признаки. Чаще их можно заподозрить по тому, что бумага другая на ощупь, а также под светом не отображаются водяные знаки.
О том, как проверить, не являются ли деньги фальшивыми и что делать с подделками, рассказываем в материале ниже.
Как определить фальшивые гривны
Эксперты выделяют три основных критерия, на которые следует обратить внимание, проверяя банкноту.
А именно:
- проверьте купюру под светом - должен быть заметен водяной знак и графический знак гривны
- проверьте надписи и изображения на защитной ленте - должен быть номинал купюры, малый Государственный Герб Украины и подчеркнутое обозначение номинала банкноты
- посмотрите на купюру против света и оцените сквозной элемент - элементы цифрового обозначения номинала должны совпадать и дополнять друг друга. Цифровое обозначение должно быть без разрывов и оползней
Как проверить доллары
Чаще всего подрабатывают банкноту 100 долларов. По данным экспертов, на каждый миллион американской валюты приходится около 27 подделок.
Определить фальшивую банкноту помогут эти критерии:
- на настоящей банкноте фоновые линии рисунков должны быть четкими и плавными
- обратите внимание на бумагу банкноты, она должна быть шершавой и бархатистой на ощупь
- на банкноте должны быть буква и номер федерального резервного банка, выпустившего эти деньги
- просветите купюру и посмотрите, видны ли водяные знаки. Они должны быть одинаковыми по обе стороны и располагаться справа от портрета
- проверьте, меняет ли защитная полоска цвет на зеленый, если на нее посветить ультрафиолетовым светом
- проверьте, есть ли на 100-долларовой купюре синяя трехмерная защитная лента с изображением чисел
Как проверить евро
Воспользуйтесь следующими советами:
- проверьте бумагу на ощупь - в поддельных купюрах она мягкая и гладкая, поэтому рельефные утолщения на банкноте не прощупываются
- на ощупь настоящие банкноты имеют специфический хруст, потому что в их составе есть хлопкового волокна
- поднесите банкноту к свету и проверьте, есть ли водяные знаки. Они должны быть по обе стороны купюры. На настоящих евро есть три водяных знака
- обратите внимание на голограмму - в подделках при наклоне банкноты изображения не меняются
- проверьте банкноту под ультрафиолетовой лампой - фальшивые будут ярко светиться
- настоящая купюра имеет защитную нить, похожую на темную полоску, на которой напечатано слово "euro" и номинал банкноты. Также она обладает магнитными свойствами
- на настоящих банкнотах есть микроизображения, их можно заметить под лупой
- проверьте серийный номер купюры из 11 цифр и латинской буквы. В настоящих банкнотах размер цифр больше буквы
Что делать с фальшивыми деньгами
Если вы подозреваете, что некоторые банкноты фальшивые, то проверить это можно в банке. Гривны проверяют бесплатно, а за доллары или евро придется заплатить до 3 грн. за каждую купюру.
Если деньги окажутся настоящими, то их вам вернут или выдадут эквивалент. А если они фальшивы, то банк их вернет со штампом о недействительности. Тогда нужно обратиться в полицию, чтобы она взялась за расследование дела и определила их происхождение. В этом случае не предусмотрена компенсация.
Как обезопасить себя от фальшивых денег
- если банкнота у вас вызывает подозрение сразу, то попросите ее заменить другой
- сразу проверяйте банкноты, не отходя от кассы
- пользуйтесь безналичным расчетом
- покупайте валюту только в банках, не обменивайте их на "черном" рынке
Раньше мы писали о том, что до 30 сентября нужно обменять старые банкноты.
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