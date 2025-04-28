Что делать, если под дверь насыпали землю: когда это признак сглаза

Насыпанная под дверь земля вызывает тревогу: просто ли это случайность, признак ли сглаза или недобрых намерений? Объясняем, что на самом деле означает такая ситуация, стоит ли волноваться и что обязательно нужно сделать, если заметили землю у своего порога.

Какое значение имеет земля у дверей и может ли она стать признаком сглаза, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что может означать земля под дверью

В народных традициях разных регионов подброшенная земля считалась магическим действием - способом "перенести" на человека болезни, неудачу или даже сглаз. Особенно это считалось опасным, если земля была с кладбища или взята из особых мест.

Такими непонятными "подарками" недруги, а иногда даже и знакомые люди пытаются вмешаться в жизнь и причинить вред здоровью, финансовому благополучию или другим сферам жизни.

Часто такие неприятные сюрпризы могут делать соседи, с которыми вы конфликтуете или люди, которые вам позавидовали. Из всех известных подкладов земля является самой сильной и страшной.

Когда земля под дверью может быть признаком сглаза

Земля выглядит необычно - например, смешанная с иглами, камнями, волосами, солью

Случай случился после открытого конфликта или зависти со стороны других людей.

Вы чувствуете себя слабо, устало, после этого случая начались неурядицы.

Что делать, если под дверью нашли землю

1. Не прикасаться голыми руками.

2. Аккуратно собрать землю с помощью лопаты или пакета.

3. Вынести ее как можно дальше от жилья, желательно выбросить в проточную воду (речку, ручей, где угодно за пределами дома) или закопать за городом.

4. Можно сжечь такую землю. Хоть она не горит, но если она пройдет через огонь, она потеряет свою негативную энергию.

5. Помыть порог водой с солью или освященной водой.

6. Можно зажечь свечу и прочитать короткую молитву на очищение дома.

7. После ритуалов нужно три дня быть как можно осторожнее с окружающими людьми.

8. Избегать внезапных гостей в доме. Никому не давать свои вещи и ничего не брать у других.

9. Можно пригласить домой священника, чтобы он посвятил дом и порог.