Что значит, если в доме треснуло зеркало - и что надо сделать немедленно
Трещина на зеркале вызывает тревогу не только из-за порезов. В народных приметах и эзотерике это сигнал опасности - о нарушении энергетики или предвестник проблем, или даже беды. О чем на самом деле предупреждает разбитое зеркало?
Что делать, когда треснуло или разбилось зеркало и какие ритуалы помогут очистить пространство, если вы долгое время не замечали трещин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что символизирует трещина в зеркале
Во многих культурах зеркала считаются энергетическими воротами или "ловушками душ". Их издавна остерегались из-за способности "впитывать" информацию и эмоции.
Трещина на зеркале считается:
- Признаком нарушения энергетической защиты дома
- Символом высвобождения негативной энергии
- Иногда - предвестником болезни, негативных событий, разрыва отношений или смерти (особенно если зеркало треснуло без видимой причины)
Согласно учению фэншуй, треснувшее зеркало является нарушением гармонии пространства и приносит хаос.
Что нужно сделать с таким зеркалом немедленно
Избавиться от зеркала - не хранить треснувшее, даже "до лучших времен".
Завернуть в черную ткань - символически закрыть канал, через который может идти негатив.
Вынести за пределы дома - не оставлять в подъезде или на балконе.
Очистить пространство - с помощью соли, свечи или аромапалочки с шалфеем или лавандой.
Заменить зеркало - важно, чтобы в том месте снова появилось целое, чистое зеркало.
Что еще нельзя делать с таким зеркалом
- Нельзя смотреть в треснувшее или разбитое зеркало - считается, что это "впускает" негатив
- Нельзя такое зеркало кому-то отдавать - это символизирует передачу проблем
- Нельзя оставлять разбитое или треснувшее зеркало в доме, даже временно.
А если зеркало треснуло, а человек об этом не знал?
Бывает и так, что зеркало треснуло и человек об этом узнал не сразу, и уже успел в него посмотреть. И оно до сих пор остается в доме. Ситуация неприятная, но по словам эзотериков, не катастрофическая.
Во-первых, не паникуйте. Вы не знали о проблеме с зеркалом.
Нейтрализуйте воздействие. Для этого нужно умыться проточной водой (или освященной, если такая есть) и представьте, что вы смываете весь негатив. В народе это называлось "смывать глаз".
Протрите лицо салфеткой, смоченной в соленой воде, потому что соль считается сильным нейтрализатором негатива.
Если треснувшее зеркало стояло долго
- Немедленно избавьтесь от него - заверните в черную ткань и вынесите как можно дальше.
- Зажгите белую свечу или лавандовую аромапалочку на том месте, где стояло зеркало.
- Насыпьте в углах комнаты соль и оставьте на ночь. Утром соберите и вынесите из дома.
- Проветрите дом, откройте все окна и двери хотя бы на 10 минут - чтобы вышла негативная энергетика.
Интересные факты
В Древнем Риме считалось, что зеркало хранит "копию души". Повреждение отражения - вред душе.
В английских поместьях треснувшие зеркала сразу выносили, потому что верили, что это признак "присутствия смерти".
В Китае зеркала размещали у дверей, чтобы "отразить" злые силы. Но если оно трескалось - его немедленно сжигали.
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При написании материала использованы источники: книга "Старинные украинские приметы", FengShui.net, The Spruce, MandBodyGreen.