Что делать, если при использовании банкомата отключили свет: так вы вернете свои деньги
Экстренные отключения света, а также по графику в Украине продолжаются. А значит, оказаться в ситуации, когда вы вставили карту в банкомат или терминал, а свет выключили - может каждый и в любой момент.
Как действовать в такой ситуации, чтобы вернуть свои деньги, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.
Вы пришли к терминалу положить деньги на счет, вставили карту и начали добавили уже половину суммы. Но операция прервалась, так как отключили свет.
Или же вы вставили карту в банкомат, набрали необходимую сумму и в тот момент, когда банкомат начал считать купюры, свет выключили.
Что делать в такой ситуации?
Алгоритм в такой форс-мажорной ситуации довольно простой. Вам нужно первым делом позвонить на горячую линию своего банка (в ПриватБанке - 3700).
Далее вам нужно подать заявку на возврат средств. Для этого вам понадобятся такие данные:
- Номер терминала
- Адрес терминала
- Сумма
- Приблизительное время проведения операции
Когда ваше заявление будет обработано и деньги в терминале пересчитают, необходимую сумму вам вернут на карту. Если вы переводили средства - их могут зачислить на карту получателя.
Процесс проверки операции и возврата средств может занять от нескольких часов до нескольких дней - поэтому, наберитесь терпения.
Как еще можно снять средства с карты
Украинцы могут получить наличные со своей карты не только в отделениях банка или банкоматах. Это можно сделать на кассе в супермаркете, в аптеках и на АЗС.
Для этого нужно оплатить любую покупку картой и предупредить кассира, что вы хотите снять наличные. Минимальная сумма - 500 гривен, максимальная - 6000 гривен.
Также снять средства с карты можно в отделениях Укрпочты и Новой почты.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что украинцам изменили условия снятия наличных в банкоматах.
А еще писали о том, где можно снять деньги при отключениях света - все адреса.