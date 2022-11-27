Где можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматов
При массовом отключении света по всей Украине, кроме всех основных проблем, перед украинцами возникает еще одна - магазины работают только за наличные деньги. Но для этого нужно найти место, где можно снять наличку со своей карты.
Где искать работающие банкоматы и каким еще способом можно получить наличку - читайте ниже.
В Нацбанке Украины разработали карту, которая показывает все 760 дежурных отделений, которые работают во время отключения света.
Они расположены в Киеве и еще в 275 населенных пунктах в 22 областях страны. Там можно не только снять наличные деньги с карты, но и получить другие финансовые услуги.
Посмотреть карту можно по этой ссылке, а вот тут можно скачать список отделений на свой телефон или компьютер.
В "ПриватБанке" сообщают, что часть отделений оборудована генераторами и снять наличные деньги можно в банкоматах ПриватБанка.
Какие отделения работают автономно:
Киев
- 01001, г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5
- 01001, г. Киев, ул. Ковпака, 29
- 01001, г. Киев, ул. Бориспольская, 9
- 01133, г. Киев, ул. Мечникова, 10/2
- 01001, г. Киев, просп. Победы, 65
- 03055, г. Киев, просп. Победы, 27а
- 02232, г. Киев, просп. Владимира Маяковского, 26
- 02166, г. Киев, просп. Лесной, 23
- 04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 21
Киевская область
- 09117, Киевская обл., г. Белая Церковь, бульв. Александрийский, 70
- 07302, Киевская обл., Вышгород, ул. Мазепы, 8
- 08134, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Святошинская, 27-г
- 08700, Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119
Днепр
- 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Европейская, 5
- 49101, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Херсонская, 26
- 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 72Б
- 49026, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Слобожанский, 91
- Днепропетровская область
- 51933, Днепропетровская обл., г. Каменское, просп. Свободы, 43
- 51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 36
- 51412, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Озерная, 90
- 50099, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Немецка, 5
- 50065, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21
Львов
- 79049, Львовская обл., г. Львов, просп. Червоной Калины, 66А
- 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Лычаковская, 8
- 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Пекарская, 30
- 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Вашингтона, 5-5а
- 79000, Львовская обл., г. Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
- 79013, Львовская обл., г. Львов, ул. Генерала Чупрынки, 36
- 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 25А
- 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Шевченко, 358
Львовская область
- 82402, Львовская обл., г. Стрый, ул. Шевченко, 66
- 82200, Львовская обл., г. Трускавец, ул. Героев УПА, 2
- 80110, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Королева, 14а
- 80102, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Шашкевича, 9
Одесса
- 65014, Одесская обл., г. Одесса, ул. Успенская, 22А
- 65036, Одесская обл., г. Одесса, ул. Святослава Рихтера, 125/1
- 65029, Одесская обл., г. Одесса, ул. Садовая, 7
- 65069, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семена Палия, 90/1
- 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28
- 65020, Одесская обл., г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а
- 65058, Одесская обл., г. Одесса, ул. Армейская, 8
- 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Краснова, 8, КВ.604
- 65104, Одесская обл., г. Одесса, просп. Академика Глушко, 16
- 65000, Одесская обл., г. Одесса, взр. Фонтанская, 55
Одесская область
- 68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. Тульчиановская, 53
Николаев
- 54000, Николаевская обл., г. Николаев, просп. Центральный, 73
Харьков
- 61001, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 32б
- 61202, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ахсарова, 8
- 64703, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Валентиновская, 29б
- Харьковская область
- 64207, Харьковская обл., г. Балаклея, пл. Казмирука, 11
- Запорожье
- 69000, Запорожская обл., г. Запорожье, пл. Инженерная, 1
Сумы
- 40001, Сумская обл., г. Сумы, ул. Казацкий Вал, 1
- 40024, Сумская обл., г. Сумы, ул. Харьковская, 32
- 40030, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, 5а
- 40020, Сумская обл., г. Сумы, просп. Курский, 111
- 40034, Сумская обл., г. Сумы, просп. Михаила Лушпы, 22/1
Сумская область
- 42000, Сумская обл., г. Ромны, ул. Соборная, 8
Винница
- 21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостенская, 25
- 21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая, 78а
- 21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова, 29
Винницкая область
- 23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Центральная, 20
- 23603, Винницкая обл., г. Тульчин, ул. Леонтовича, 46
Житомир
- 10003, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Победы, 99
- 10000, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6
- 10000, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Мира, 21
- 10031, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Покровская, 125
- 10014, Житомирская обл., г. Житомир, мн. Соборный, 5/1
Житомирская область
- 13300, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Вячеслава Чорновола, 9
- 11500, Житомирская обл., г. Коростень, ул. Шевченко, 4
- 11601, Житомирская обл., г. Малин, пл. Соборная, 4
- 10000, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Пушкина, 45
Хмельницкий
- 29017, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/3
- 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 19
- 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 73
Хмельницкая область
- 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Соборная, 4
- 32307, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 34А
- 30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул. Соборности, 17
- 30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Судилковская, 1
Кропивницкий
- 25000, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 26/70
- 25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 2
- Кировоградская область
- 26300, Кировоградская обл., г. Гайворон, ул. Большого Кобзаря, 14Б
- 28008, Кировоградская обл., г. Александрия, просп. Соборный, 87
Черкассы
- 18002, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Байды-Вишневецкого, 40-
- 18003, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 122/41
- 18005, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 305
- 18031, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Университетская, 33
- 18000, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 150
Черкасская область
- 20701, Черкасская обл., г. Смела, бульв. Графа О Бобринского, 9
- 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 1
- 20306, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 52
- 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Большая Фонтанная, 31а
- 19201, Черкасская обл., г. Жашков, ул. Соборная, 46
- 20202, Черкасская обл., г. Звенигородка, просп. Шевченко, 16
- 19701, Черкасская обл., г. Золотоноша, ул. Шевченко, 169а
- 19002, Черкасская обл., г. Канев, ул. Шевченко, 6
- 19400, Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, 27
- 19500, Черкасская обл., г. Городище, ул. Мира, 50
Чернигов
- 14000, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. Борисоглебская, 6
- Черниговская область
- 17500, Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Юрия Коптева, 37
- Черновцы
- 58000, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 14а
- 58001, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Шкиля, 1
Луцк
- 43000, Волынская обл., г. Луцк, просп. Возрождение, 1
- 43025, Волынская обл., г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 16
Волынская область
- 45008, Волынская область, г. Ковель, ул. Шевченко, 2б
- 45407, Волынская обл., г. Нововолынск, просп. Дружбы, 15
Ивано-Франковск
- 76018, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 15
- Ивано-Франковская область
- 77303, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Пушкина, 8
- 78203, Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Ивана Франко, 3
Полтава
- 36000, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Соборности, 70А
- Полтавская область
- 39803, Полтавская обл., г. Горишние Плавные, просп. Героев Днепра, 75
- 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, просп. Свободы, 19
Тернополь
- 46008, Тернопольская обл., г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4а
- 46002, Тернопольская обл., г. Тернополь, просп. Степана Бандеры, 38
Мукачево
- 89600, Закарпатская обл., г. Мукачево, ул. Мудрого, 4-6
Ровенская область
- 35603, Ровенская обл., г. Дубно, ул. Даниила Галицкого, 11
- 35707, Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Богдана Хмельницкого, 11
- 34503, Ровенская обл., г. Сарны, ул. Белгородская, 9
Снять наличные деньги с карт Монобанк можно не только в работающих отделениях Универсального банка, но и в торговых точках - супермаркетах, магазинах, аптеках.
Во многих сетевых супермаркетов, которые работают во время отключения света, можно также снять наличные товары на кассе. Обычно для этого нужно приобрести какой-нибудь товар и на кассе предупредить о том, что вы хотите не только расплатиться, но и снять средства с карты.
Кроме того, в условиях массового отключения света, многие продавцы на рынках или в торговых точках предлагают вместо расчета через терминал (который не работает) просто перекинуть необходимую сумму с карты на карту.
Кстати, ранее мы писали о том, как искать заведения, которые работают во время блэкаута на генераторах.
А также рассказывали о том, как найти "Пункти Незламності", в которых можно зарядить телефоны и согреться.