ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Где можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматов

Новина українською →
Воскресенье 27 ноября 2022 18:07
Где можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматов Где снять наличные при отключениях света (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

При массовом отключении света по всей Украине, кроме всех основных проблем, перед украинцами возникает еще одна - магазины работают только за наличные деньги. Но для этого нужно найти место, где можно снять наличку со своей карты.

Где искать работающие банкоматы и каким еще способом можно получить наличку - читайте ниже.

В Нацбанке Украины разработали карту, которая показывает все 760 дежурных отделений, которые работают во время отключения света.

Они расположены в Киеве и еще в 275 населенных пунктах в 22 областях страны. Там можно не только снять наличные деньги с карты, но и получить другие финансовые услуги.

Посмотреть карту можно по этой ссылке, а вот тут можно скачать список отделений на свой телефон или компьютер.

В "ПриватБанке" сообщают, что часть отделений оборудована генераторами и снять наличные деньги можно в банкоматах ПриватБанка.

Какие отделения работают автономно:

Киев

  • 01001, г. Киев, ул. Владимира Сосюры, 5
  • 01001, г. Киев, ул. Ковпака, 29
  • 01001, г. Киев, ул. Бориспольская, 9
  • 01133, г. Киев, ул. Мечникова, 10/2
  • 01001, г. Киев, просп. Победы, 65
  • 03055, г. Киев, просп. Победы, 27а
  • 02232, г. Киев, просп. Владимира Маяковского, 26
  • 02166, г. Киев, просп. Лесной, 23
  • 04209, г. Киев, ул. Героев Днепра, 21

Киевская область

  • 09117, Киевская обл., г. Белая Церковь, бульв. Александрийский, 70
  • 07302, Киевская обл., Вышгород, ул. Мазепы, 8
  • 08134, Киевская обл., г. Вишневое, ул. Святошинская, 27-г
  • 08700, Киевская обл., г. Обухов, ул. Киевская, 119

Днепр

  • 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Европейская, 5
  • 49101, Днепропетровская обл., г. Днепр, ул. Херсонская, 26
  • 49000, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 72Б
  • 49026, Днепропетровская обл., г. Днепр, просп. Слобожанский, 91
  • Днепропетровская область
  • 51933, Днепропетровская обл., г. Каменское, просп. Свободы, 43
  • 51200, Днепропетровская обл., г. Новомосковск, ул. Сучкова, 36
  • 51412, Днепропетровская обл., г. Павлоград, ул. Озерная, 90
  • 50099, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Немецка, 5
  • 50065, Днепропетровская обл., г. Кривой Рог, ул. Костенко, 21

Львов

  • 79049, Львовская обл., г. Львов, просп. Червоной Калины, 66А
  • 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Лычаковская, 8
  • 79008, Львовская обл., г. Львов, ул. Пекарская, 30
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Вашингтона, 5-5а
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
  • 79013, Львовская обл., г. Львов, ул. Генерала Чупрынки, 36
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Гетьмана Мазепы, 25А
  • 79000, Львовская обл., г. Львов, ул. Шевченко, 358

Львовская область

  • 82402, Львовская обл., г. Стрый, ул. Шевченко, 66
  • 82200, Львовская обл., г. Трускавец, ул. Героев УПА, 2
  • 80110, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Королева, 14а
  • 80102, Львовская обл., г. Червоноград, ул. Шашкевича, 9

Одесса

  • 65014, Одесская обл., г. Одесса, ул. Успенская, 22А
  • 65036, Одесская обл., г. Одесса, ул. Святослава Рихтера, 125/1
  • 65029, Одесская обл., г. Одесса, ул. Садовая, 7
  • 65069, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семена Палия, 90/1
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Семинарская, 26/28
  • 65020, Одесская обл., г. Одесса, ул. Старопортофранковская, 103а
  • 65058, Одесская обл., г. Одесса, ул. Армейская, 8
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, ул. Краснова, 8, КВ.604
  • 65104, Одесская обл., г. Одесса, просп. Академика Глушко, 16
  • 65000, Одесская обл., г. Одесса, взр. Фонтанская, 55

Одесская область

  • 68600, Одесская обл., г. Измаил, ул. Тульчиановская, 53

Николаев

  • 54000, Николаевская обл., г. Николаев, просп. Центральный, 73

Харьков

  • 61001, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 32б
  • 61202, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Ахсарова, 8
  • 64703, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Валентиновская, 29б
  • Харьковская область
  • 64207, Харьковская обл., г. Балаклея, пл. Казмирука, 11
  • Запорожье
  • 69000, Запорожская обл., г. Запорожье, пл. Инженерная, 1

Сумы

  • 40001, Сумская обл., г. Сумы, ул. Казацкий Вал, 1
  • 40024, Сумская обл., г. Сумы, ул. Харьковская, 32
  • 40030, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, 5а
  • 40020, Сумская обл., г. Сумы, просп. Курский, 111
  • 40034, Сумская обл., г. Сумы, просп. Михаила Лушпы, 22/1

Сумская область

  • 42000, Сумская обл., г. Ромны, ул. Соборная, 8

Винница

  • 21001, Винницкая обл., г. Винница, ул. Замостенская, 25
  • 21021, Винницкая обл., г. Винница, ул. Келецкая, 78а
  • 21018, Винницкая обл., г. Винница, ул. Пирогова, 29

Винницкая область

  • 23100, Винницкая обл., г. Жмеринка, ул. Центральная, 20
  • 23603, Винницкая обл., г. Тульчин, ул. Леонтовича, 46

Житомир

  • 10003, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Победы, 99
  • 10000, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Ивана Кочерги, 6
  • 10000, Житомирская обл., г. Житомир, просп. Мира, 21
  • 10031, Житомирская обл., г. Житомир, ул. Покровская, 125
  • 10014, Житомирская обл., г. Житомир, мн. Соборный, 5/1

Житомирская область

  • 13300, Житомирская обл., г. Бердичев, ул. Вячеслава Чорновола, 9
  • 11500, Житомирская обл., г. Коростень, ул. Шевченко, 4
  • 11601, Житомирская обл., г. Малин, пл. Соборная, 4
  • 10000, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Пушкина, 45

Хмельницкий

  • 29017, Хмельницкая обл., г. Хмельницкий, ул. Заричанская, 5/3
  • 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровская, 19
  • 29013, Хмельницкая область, г. Хмельницкий, ул. Проскуровского Подполья, 73

Хмельницкая область

  • 32300, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, ул. Соборная, 4
  • 32307, Хмельницкая обл., г. Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 34А
  • 30000, Хмельницкая область, г. Славута, ул. Соборности, 17
  • 30400, Хмельницкая обл., г. Шепетовка, ул. Судилковская, 1

Кропивницкий

  • 25000, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 26/70
  • 25006, Кировоградская обл., г. Кропивницкий, ул. Преображенская, 2
  • Кировоградская область
  • 26300, Кировоградская обл., г. Гайворон, ул. Большого Кобзаря, 14Б
  • 28008, Кировоградская обл., г. Александрия, просп. Соборный, 87

Черкассы

  • 18002, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Байды-Вишневецкого, 40-
  • 18003, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Вячеслава Чорновола, 122/41
  • 18005, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 305
  • 18031, Черкасская обл., г. Черкассы, ул. Университетская, 33
  • 18000, Черкасская обл., г. Черкассы, бул. Шевченко, 150

Черкасская область

  • 20701, Черкасская обл., г. Смела, бульв. Графа О Бобринского, 9
  • 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 1
  • 20306, Черкасская обл., г. Умань, ул. Европейская, 52
  • 20301, Черкасская обл., г. Умань, ул. Большая Фонтанная, 31а
  • 19201, Черкасская обл., г. Жашков, ул. Соборная, 46
  • 20202, Черкасская обл., г. Звенигородка, просп. Шевченко, 16
  • 19701, Черкасская обл., г. Золотоноша, ул. Шевченко, 169а
  • 19002, Черкасская обл., г. Канев, ул. Шевченко, 6
  • 19400, Черкасская обл., г. Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, 27
  • 19500, Черкасская обл., г. Городище, ул. Мира, 50

Чернигов

  • 14000, Черниговская обл., г. Чернигов, ул. Борисоглебская, 6
  • Черниговская область
  • 17500, Черниговская обл., г. Прилуки, ул. Юрия Коптева, 37
  • Черновцы
  • 58000, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Небесной Сотни, 14а
  • 58001, Черновицкая обл., г. Черновцы, ул. Шкиля, 1

Луцк

  • 43000, Волынская обл., г. Луцк, просп. Возрождение, 1
  • 43025, Волынская обл., г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 16

Волынская область

  • 45008, Волынская область, г. Ковель, ул. Шевченко, 2б
  • 45407, Волынская обл., г. Нововолынск, просп. Дружбы, 15

Ивано-Франковск

  • 76018, Ивано-Франковская обл., г. Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 15
  • Ивано-Франковская область
  • 77303, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Пушкина, 8
  • 78203, Ивано-Франковская обл., г. Коломыя, ул. Ивана Франко, 3

Полтава

  • 36000, Полтавская обл., г. Полтава, ул. Соборности, 70А
  • Полтавская область
  • 39803, Полтавская обл., г. Горишние Плавные, просп. Героев Днепра, 75
  • 39600, Полтавская обл., г. Кременчуг, просп. Свободы, 19

Тернополь

  • 46008, Тернопольская обл., г. Тернополь, ул. Шептицкого, 4а
  • 46002, Тернопольская обл., г. Тернополь, просп. Степана Бандеры, 38

Мукачево

  • 89600, Закарпатская обл., г. Мукачево, ул. Мудрого, 4-6

Ровенская область

  • 35603, Ровенская обл., г. Дубно, ул. Даниила Галицкого, 11
  • 35707, Ровенская обл., г. Здолбунов, ул. Богдана Хмельницкого, 11
  • 34503, Ровенская обл., г. Сарны, ул. Белгородская, 9

Снять наличные деньги с карт Монобанк можно не только в работающих отделениях Универсального банка, но и в торговых точках - супермаркетах, магазинах, аптеках.

Где можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматовГде можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматовГде можно снять наличку при отключении света: список точек и банкоматовВо многих сетевых супермаркетов, которые работают во время отключения света, можно также снять наличные товары на кассе. Обычно для этого нужно приобрести какой-нибудь товар и на кассе предупредить о том, что вы хотите не только расплатиться, но и снять средства с карты.

Кроме того, в условиях массового отключения света, многие продавцы на рынках или в торговых точках предлагают вместо расчета через терминал (который не работает) просто перекинуть необходимую сумму с карты на карту.

Кстати, ранее мы писали о том, как искать заведения, которые работают во время блэкаута на генераторах.

А также рассказывали о том, как найти "Пункти Незламності", в которых можно зарядить телефоны и согреться.

Читайте РБК-Украина в Google News
банки банкомат