Украинцам изменили условия снятия наличных в банкоматах: новые правила

Национальный банк Украины ввел новые условия снятия наличных в банкоматах и установил другие лимиты на снятие средств. Уже более 10 банков перешли на новые правила работы, скоро к ним присоединятся остальные финансовые учреждения.

Об этом сообщили в Telegram "Великолепный Киев".

Что изменилось в правилах снятия наличных денег

Украинские банки отменили любую комиссию по снятию наличных в банкоматах и установили единый лимит.

Теперь, будучи клиентом одного банка, можно снять наличные деньги в любом банкомате на территории Украины без комиссии.

Лимит установили в размере - 10-20 тысяч гривен. Этой суммы должно хватить, чтобы подготовиться украинцам к вероятному блекауту.

Такое решение должно уменьшить очереди возле банкоматов и оптимизировать оборот наличных денег.

Уже 10 крупных банков работают по новым правилам. Скоро к ним должны присоединиться остальные финансовые учреждения.

Можно ли снять наличные деньги при отсутствии света

В Нацбанке Украины разработали карту, которая показывает все 760 дежурных отделений, работающих при выключении света.

Они расположены в Киеве и еще в 275 населённых пунктах в 22 областях страны. Там можно не только снять наличные деньги, но и получить другие финансовые услуги.

Посмотреть карту можно по этой ссылке, а здесь можно загрузить список отделений на телефон или компьютер.

Достаточно ли наличных в Украине

Член совета НБУ и экономист Василий Фурман в интервью 24 каналу отметил, что в Украине сейчас нет проблем с обеспечением банков наличными.

По словам экономиста, украинцам стоит иметь хотя бы минимальное количество наличных денег, которого хватит на обеспечение базовых потребностей в течение недели, чтобы перестраховаться на любые случаи. При этом создавать искусственную панику и становиться в огромные очереди в банкоматы не надо.

Сейчас НБУ договаривается с сетями АЗС, чтобы в их кассах тоже можно было снять наличные деньги.