Что делать, если пассажир пропустил свой поезд из-за воздушной тревоги: ответ Укрзализныци

По состоянию на 31 октября, из-за ракетных обстрелов утром, задерживается около 9 рейсов - более, чем на полчаса. Сейчас рейсы стараются обеспечить резервными тепловозами, чтобы все пассажиры смогли добраться до места назначения.

"Мы планируем сократить задержки до конца суток, железнодорожники над этим работают. Никакие рейсы отменены не были, все поезда находятся в движении. Во время воздушной тревоги пассажиры, которые планируют сесть на поезд, находятся в укрытиях на вокзале", - подчеркнула Золотарева.

Она напомнила важные правила для тех, кто из-за воздушной тревоги не смог вовремя добраться до вокзала и сесть в поезд.

"Если человек пропустил свой рейс из-за воздушной тревоги, он имеет право с этим же билетом обратиться к начальнику поезда другого рейса, который двигается в том же направлении, и добраться до места назначения", - пояснила Золотарева.

Также она добавила, что пассажир, который пересаживается на другой рейс, может обратиться к проводнику или начальнику поезда и сообщить, что у него есть пересадка.

"Мы получаем эту информацию, и можем скорректировать маршрут. Придержать, если это будет возможно, следующий рейс, на который у него пересадка", - объяснила представитель УЗ.

Также спикер отметила, что на все рейсы сейчас есть запас по времени. Всю информацию о задержке рейсов можно найти в социальных сетях перевозчика.

"Вокзалы продолжают работать. Мы еще летом начали готовиться к таким историям. Мы получили резервные генераторы от Красного Креста Украины. В ближайшие дни они будут установлены на вокзалах по всей стране. То есть, вокзалы будут обеспечены электричеством, и все пассажиры смогут получить услуги, получить чай, кофе и просто сесть на свой рейс", - рассказала Золотарева.